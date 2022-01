Aniversário de São Paulo: Capital faz 468 anos; veja o abre e fecha

O aniversário de São Paulo, que comemora 468 anos neste 25 de janeiro, será diferente de outros anos. Isso porque, o feriado da data foi antecipado ano passado por causa da pandemia, então veja o que abre e o que fecha no aniversário da Capital em 2022.

Nesta terça-feira, 25 de janeiro, aniversário de SP, diversos serviços públicos não vão funcionar. Confira a lista.

Rodízio de carros em SP hoje

O rodízio de carros na capital está suspenso nesta terça-feira para veículos de passeio, mas a data não é um feriado, apesar disso. A decisão da prefeitura pela suspensão se deve à provável redução na circulação, já que nem todas as empresas devem funcionar hoje. Isso porque o governador João Dória (PSDB) publicou um decreto, na última sexta-feira, que determina que o aniversário de São Paulo é ponto facultativo.

Bancos vão abrir normalmente no Aniversário de São Paulo

Segundo a Federação Nacional dos Bancos (Febraban), as agências bancárias abrem normalmente em São Paulo hoje, dia 25, sem alterações no horário de atendimento (das 10h ás 16h). É importante ressaltar que contas com vencimento para hoje devem ser pagas para evitar a cobrança de multas.

INSS também abre em São Paulo hoje

As agências do Instituto Nacional do Serviço Social (INSS) de São Paulo também não terão seus horários alterados no aniversário da cidade. No entanto, a instituição reforça que o atendimento só é feito mediante agendamento prévio, que deve ser feito pelo aplicativo ou site do Meu INSS ou ainda pelo telefone 135.

Poupatempo vai atender cidadão agendados

Assim como acontece com as agências do INSS, as unidades do Poupatempo só atendem mediante agendamento prévio pelo site, aplicativo ou totens de autoatendimento. Sendo assim, para atendimentos que já foram agendados, o Poupatempo abre em São Paulo normalmente hoje.

Serviços de saúde e vacinação seguem normalmente

Os hospitais estaduais da cidade manterão o funcionamento normal para urgências e emergências, assim como as unidades das Farmácia Dose Certa e as unidades da Fundação Pró-Sangue. A vacinação contra a Covid-19 também será mantida para primeiras e segundas doses, além das doses de reforço e as pediátricas. Os endereços dos postos de vacinação que abrem em São Paulo hoje podem ser conferidos no site da prefeitura (Vacina Sampa).

Ônibus, trens e metrô terão horário diferenciado no Aniversário de São Paulo

Nesta terça-feira, as frotas de ônibus e dos trens da CPTM serão equivalentes ao sábado. A CPTM vai operar das 4h à meia-noite. Já o metrô abre em São Paulo hoje com horário de domingo (entre 4h40 e meia-noite), como ocorre nos feriados. Linhas de ônibus intermunicipais não sofrem alterações.

Correio abre em São Paulo hoje

As agências dos Correios também terão horário de funcionamento normal hoje. Para saber se a agência mais próxima abre em São Paulo hoje e qual o horário de funcionamento, o cidadão pode acessar o site ou o aplicativo da instituição, já que algumas unidades são franqueadas e podem ter horários diferenciados.

Comércio e shoppings definem seu próprio funcionamento

Em relação aos horários de funcionamento do comércio de rua na capital paulista, a decisão fica a cargo dos próprios comerciantes. No entanto, a tendência é de que as lojas abram nesta terça. Shoppings também funcionarão.

Bom Prato, PAT e CATe

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, as unidades da rede Bom Prato na capital funcionarão normalmente nesta terça-feira. Já as unidades do Posto de Atendimento ao Trabalhados (PAT) e as unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATs) não abrem em São Paulo hoje e retornam o atendimento normalmente a partir de amanhã, quarta-feira.

