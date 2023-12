Até quando vai a Campanha Papai Noel dos Correios?

A Campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada para atender o maior número de crianças possíveis neste Natal e atingir o objetivo de 100% de adoção das cartinhas. A ação é uma das mais tradicionais do país, acontecendo há mais de 30 anos.

Campanha Papai Noel dos Correios vai até que dia?

O prazo para a entrega dos presentes da Campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogado até 20 de dezembro, quarta-feira, para que mais cartas sejam adotadas. No entanto, o recebimento dos pedidos já foi encerrado. De acordo com informações da própria instituição, foram recebidas 237 mil cartinhas.

De acordo com os Correios, até o momento, 120 mil crianças tiveram os pedidos atendidos. A meta é que todos em situação de vulnerabilidade social tenham as cartinhas adotadas até a data; por enquanto, a Campanha atingiu 50,6% de cumprimento da meta.

A Campanha Papai Noel do Correios acontece há 34 anos. Em data próxima ao nascimento de Cristo, crianças que estejam cursando entre o 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras podem enviar suas cartinhas escritas manualmente. Os pequenos com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e que não tiveram a ação em suas escolas, podem enviar suas cartinhas pelo Blog do Noel, online, ou entregá-las nas agências participantes.

As cartas das crianças podem ser adotadas por qualquer pessoa que esteja interessada em ajudar. Empresas que quiserem fazer doações maiores também podem entrar em contato com os Correios.

Em 2022, os Correios receberam 252 mil cartas, das quais 187 mil foram adotadas e atendidas. Geralmente, as crianças pedem doações de brinquedos, roupas, sapatos e até mesmo itens escolares.

Relacionado: Horário da Árvore de Natal do Ibirapuera 2023

Como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios?

O público que estiver interessado em adotar cartinhas do Papai Noel dos Correios pode retirar os textos em uma agência ou através do Blog do Noel, na web. As datas para a entrega dos presentes também podem variar entre as cidades, portanto, consulte o calendário das unidades de seu município.

Para adotar uma cartinha online, siga os passos:

Passo 1: acesse o Blog do Noel (https://blognoel.correios.com.br/);

Passo 2: na aba superior, clique em 'adoção online'. Em seguida, seleciona o estado e cidade da sua residência;

Passo 3: assim que a cidade for selecionada, as cartas disponíveis para adoção serão mostradas na tela. É possível ver a idade da criança, gênero e o pedido. Os textos vem com a seguinte identificação, por exemplo: "Idade: 10 anos | Sexo: feminino | Pedido: bicicleta | Cidade: São Paulo".

Passo 4: depois de escolher a carta, clique em 'adotar'. O sistema irá pedir que você faça login com o e-mail e senha cadastrados; caso esse seja seu primeiro acesso, será necessário criar um novo registro;

Passo 5: em seguida, conclua a adoção. Depois de comprar o item pedido pela criança, leve o objeto até o posto de coleta indicado. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Relacionado: Trem de Natal em SP 2023

O que é a Campanha de Natal dos Correios?

A Campanha de Natal dos Correios é uma ação social realizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) desde 1989. Além de estimular as crianças a usarem a imaginação, criatividade e escrita para escreverem os textos, o projeto também visa a promover um Natal mais feliz para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

As pessoas que adotarem as cartas têm a responsabilidade de comprar o presente solicitado pela criança e enviá-lo por uma das agências dos Correios até a data estipulada. Geralmente, as crianças recebem o pedido no dia de Natal.

O projeto é realizado em todo o Brasil e tem o apoio de diversas empresas e entidades, que também ajudam a atender os pedidos.