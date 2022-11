Feriado do dia 15 de novembro 2022: o que abre e fecha em SP

O feriado do Dia de 15 de novembro pode alterar o funcionamento dos serviços públicos e privados. Na terça-feira (15), alguns locais estarão fechados, outros com alterações no expediente. Veja o que vai abrir e fechar no Dia da Proclamação da República no Estado de São Paulo.

Feriado do dia 15 de novembro

No dia 15 de novembro comemora-se o Dia da Proclamação da República, que marcou o fim da monarquia e o início da república no Brasil.

A lei de número de 10.607, sancionada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 2002, garante esse dia, assim como Ano Novo, Dia de Tiradentes, Dia da Independência do Brasil, Dia de Finados e o Natal sejam considerados recessos nacionais.

Aproveite e veja os feriados de 2023.

O que abre e fecha em São Paulo dia 15 de novembro

Bancos

De acordo com publicação no site oficial da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas no dia 15. No entanto, canais de atendimento digitais, como internet banking, estarão funcionando.

Os clientes poderão usar as áreas de autoatendimento no feriado. Contas que vencem na terça-feira (15) poderão ser pagas até o dia 16 sem a cobrança de multas.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas no dia 15, e o atendimento retorna normalmente no dia 16.

Comércio

A abertura dos comércios, de rua ou shoppings, varia de acordo com cada estabelecimento. Os donos podem optar por abrir ou não. Segundo informações do UOL, a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) recomenda que os centros comerciais funcionem normalmente nos feriados.

No entanto, como fica a critério de cada local, a recomendação é que o cliente pesquise se o shopping de sua preferência estará aberto. O horário de funcionamento desses comércios nos feriados costuma ser das 14h às 20h. Vale lembrar que funcionários regidos pela CLT que trabalharem no feriado deverão ser recompensado com pagamento em dobro ou outra folga, segundo a lei brasileira.

Lotéricas

Segundo apuração do Uol, as lotéricas da Caixa Econômica Federal têm autonomia para abrir ou fechar no feriado. Portanto, seu funcionamento dependerá da decisão de cada unidade.

Hospitais estaduais

De acordo com o site do Governo de São Paulo, os hospitais estaduais funcionarão normalmente nos setores de urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Todas as unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) estarão fechadas no dia 15. Para doação de sangue, apenas o posto Clínicas, na capital, terá funcionamento.

Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte), o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), da zona leste da cidade de São Paulo, e todas as unidades da Farmácia Dose Certa fecharão no dia 15.

Sabesp

Todas as agências de atendimento da Sabesp estarão fechadas no estado de São Paulo durante o feriado. Os atendimentos digitais ficam disponíveis no dia 15 por meio da Central de Atendimento (telefone 0800 055 0195) e WhatsApp (11 3388 8000).

A Agência Virtual (agenciavirtual.sabesp.com.br/home) também funciona normalmente no feriado. A Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) também terá atendimento normal, mas a ouvidoria (0800 055 0565) ficará fechada no Dia da Proclamação da República.

Poupatempo

Todos os postos do Poupatempo ficarão fechados na segunda (14) e terça (15) e retornam o atendimento no dia 16, em todo o estado paulista. Os serviços digitais estarão funcionando durante o feriado. É possível acessar o atendimento remoto pelo site www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Bom Prato

Apenas as unidades da 25 de Março, Brás, Campos Elísios, Guaianases, Lapa e São Mateus, da capital paulista, funcionarão no dia 15 de novembro.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado terá atendimento normal pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Postos de Combustível

Segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), os postos de combustível são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes abrem normalmente nos feriados.