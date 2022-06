Festa junina em São Paulo: 5 lugares para ir curtir o arraial

Festa junina em São Paulo voltou com tudo depois de dois anos com programação suspensa

Tem festa junina em São Paulo? E como! Depois de dois anos de pandemia, tem arraial para tudo quanto é lado. Prepare a camisa xadrez e a botina, que junho chegou com muito quentão, pamonha, milho verde, curau e, quadrilha para todo mundo dançar.

São Paulo é marcada por grandes e já tradicionais festas juninas, daquelas que acendem a fogueira e de longe se vê as bandeirinhas no céu. Se todo este cenário te trouxe saudade, é só se programar.

Quais são as festas juninas de São Paulo?

Este mês tem festa junina em São Paulo todo final de semana, veja quais são as principais:

“São João de Nóis Tudim”, no Centro de Tradições Nordestinas

Quermesse do Calvário

Festa Junina na Portuguesa

Arraiá de Moema

Festa Junina do Parque da Água Branca

Centro de Tradições Nordestinas – Festa junina em São Paulo

Festa Junina em São Paulo de São João é no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), e este ano a “São João de Nóis Tudim” vai do dia 4 de junho até 31 de julho, mas atenção: a festa junina em São Paulo é somente aos sábados e domingos.

A festa junina em São Paulo no Centro de Tradições Nordestinas é a chance que você tem de se sentir curtindo as festas de São João do Nordeste sem precisar ir até lá, e sabe o que mais? são 18 dias de evento e mais de 100 atrações entre personagens interativos, quadrilhas e shows, mas não para por aí: tem muita gastronomia!

A festa junina em São Paulo no CTN está na 6ª edição e conta com 23 restaurantes e quiosques participantes que se dividem entre a Vila dos Sabores Juninas, com tudo o que é típico de festa junina: maçã do amor, canjica, arroz doce, caldinho de veijão, pamonha, e acarajé. Mas também tem pratos mais elaborados e outros tradicionais do Nordeste como bobó de camarão, caldeirada maranhense, carne de sol, vaca atolada, buchada de bode, cuscuz e feijão de corda.

A festa junina em São Paulo no Centro de Tradições Nordestinas tem ainda muita música e forró com: Circulador de Fulô, Banda Bicho de Pé, Banda Arriba Saia, Trio Dona Zefa, Banda Peixe Elétrico, Fernanda Guimarães, Dois Dobrado, Caju & Castanha, Raça do Pajeú, Trio Zabelê entre outras atrações.

Quando: Aos sábados e domingos de 4 de junho a 31 de julho

Horário: das 11h às 22h

Onde: Rua Jacofer, 615 – Bairro: Jardim Pereira Leite

Quanto: Entrada gratuita

Quermesse do Calvário

Não dá para falar de festa junina em São Paulo sem fazer o convite para a Quermesse da Igreja do Calvário, a mais tradicional festa junina em São Paulo. Há 42 anos, a comunidade Paróquia São Paulo Cruz realiza a quermesse reunindo voluntários e um público que comparece em peso.

A festa junina em São Paulo da quermesse do Calvário começou dia 28 de maio e segue até dia 3 de julho, mas lembre-se: a festança é sempre aos finais de semana.

São mais de 20 barracas que oferecem os pratos tradicionais de toda festa junina: pamonha, curau, doces típicos, quentão, arroz carreteiro, pastel, cachorro quente, fora as opções da diversidade da gastronomia brasileira que vai do acarajé à comida japonesa com temaki e yakisoba, e mais: na programação tem brincadeiras, bingos e shows todas as noites.

A Quermesse do Calvário envolve toda uma comunidade de voluntários que se juntam para organizar a festança, e todo dinheiro arrecadado vai para as obras sociais, manutenção da igreja e atividades missionárias.

Quando: Aos sábados e domingos de 28 de maio a 3 de julho

Horário: aos sábados das 17h30 às 23h30 e aos domingos das 17h30 às 22h30

Onde: Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros

Quanto: Ingressos a R$ 20,00, para idosos acima de 60 anos, meia-entrada a R$ 10,00, e crianças até 10 anos não pagam.

Festa junina na Portuguesa – Festa junina em São Paulo

Quem pensa em festa junina em São Paulo logo de cara se lembra da Festa Junina na Portuguesa, uma das mais animadas e que recebe artistas que vão muito além do forró pé de serra.

Neste ano, a festa promete ser a “maior de todos os tempos”, pelo menos nas atrações. O palco da festa junina em São Paulo na Portuguesa recebe artistas nacionais em três semanas de festança, mas e quando começa? No dia 4 de junho e segue até o dia 19 de junho.

Lembrando que não é preciso ser sócio do clube para curtir a programação desta festa junina em São Paulo.

Confira a programação de shows da Festa Junina na Portuguesa:

04.04

Turma do Pagode

Vou pro Sereno

Turma do Pagode Vou pro Sereno 05.06

Pixote

Felipe Araújo

Simone & Simaria

Tayrone

Pixote Felipe Araújo Simone & Simaria Tayrone 12.06

Fernando & Sorocaba

Ferrugem

Lucas Lucco

Fernando & Sorocaba Ferrugem Lucas Lucco 19/06

Matheus & Kauan

Gustavo Mioto

Péricles

George Henrique & Rodrigo

Quando: Aos sábados e domingos de 4 de junho a 19 de junho

Horário: a partir das 17h

Onde: Portuguesa de Desportos – Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé

Quanto: Ingressos a partir de R$ 66,00

Arraiá de Moema

Festa junina em São Paulo tem até na rua, como é o caso do Arraiá de Moema, considerado o arraiá de rua mais charmoso da zona Sul de São Paulo, que ganhou o público com festa junina em São Paulo a partir de 2018.

Organizado pelo projeto Parceiros de Moema, a história do arraiá começou lá em 2017, ocupando meio quarteirão e não tendo mais de 20 expositores. Hoje são mais de 50 mil visitantes que curtem o Arraiá de Moema.

A festa junina em São Paulo Arraiá de Moema será nos dias 4 e 5 de junho, na Praça Nossa Senhora Aparecida, do ladinho do metrô Moema. A programação conta com comidas típicas, música e dança, e brincadeiras como pescaria e corrida de saco.

Ideal para famílias, em especial, crianças. A festa junina em São Paulo por lá terá quadrilha e até casamento caipira! O mais bacana é que os expositores são da própria região, então quem for vai comprar e fortalece o comércio local.

Quando: dias 4 e 5 de junho (sábado e domingo)

Horário: no sábado das 10h às 22h e no domingo das 10h às 20h

Onde: Praça Nossa Senhora Aparecida – Indianápolis

Quanto: Entrada gratuita

Festa Junina do Parque da Água Branca – Festa junina em São Paulo

Festa junina em São Paulo tem no Parque da Água Branca! O local que no dia a dia se torna refúgio aos paulistanos em meio à loucura de São Paulo é palco para muita quadrilha, comidas típicas e música.

A festa junina em São Paulo do Parque da Água Branca terá quatro dias de programação direta, aproveitando o feriado prolongado. Então, anote aí! Nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho, tem festa junina no parque.

Pode se preparar para comer pamonha, canjica, doce de leite, pinhão, curau, bolo de milho, paçoca, crepe e até bolo de churro, mas por ser organizada pela feira gastronômica itinerante “Saboreando São Paulo” já dá para imaginar muitas opções da gastronomia brasileira e também oriental.

Ah, e a criançada também pode esperar brincadeiras como a tradicional pescaria, brinquedos infláveis, além de quadrilha.