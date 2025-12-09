Greve de ônibus em SP é confirmada por atraso do 13º salário

Em dia marcado pela chuva e trânsito caótico, motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo iniciaram uma paralisação no fim da tarde desta terça-feira, dia 9 de dezembro. O motivo: o não pagamento da primeira parcela do 13º salário e o vale-refeição de férias, atrasado desde setembro.

Motivo da greve de ônibus em São Paulo

Segundo o Sindmotoristas, o tema do VR vinha sendo discutido até sexta (5). A conversa mudou quando o sindicato foi informado de que a primeira parcela do 13º também não havia sido depositada. A orientação, então, foi direta: quem estava nas ruas deveria retornar às garagens.

A interrupção não afetou de imediato toda a cidade. Muitos ônibus ainda circulavam quando o aviso chegou, o que fez o impacto aparecer aos poucos nos terminais e corredores.

A Prefeitura de São Paulo informou que os repasses às concessionárias estão em dia. Disse ainda que o pagamento do 13º é responsabilidade exclusiva das empresas. A gestão municipal afirmou ter registrado um boletim de ocorrência contra as operadoras que aderiram à paralisação sem aviso prévio.

No comunicado, a prefeitura declarou solidariedade aos usuários que dependem do transporte público e citou falta de compromisso das empresas com a população.

A greve foi surpresa para quem depende do sistema. No meio da tarde, linhas começaram a sumir dos aplicativos e os terminais ficaram sem previsão de retomada. “Total apoio de greve de ônibus amigos motoristas…. se possível façam antes da gente chegar no serviço e não na hora de ir embora”, escreveu uma usuária do transporte coletivo nas redes sociais.

“Nossa, os motoristas de ônibus de São Paulo lacraram com essa greve hoje hein, um dia chuvoso, no meio da tarde. Com certeza, chamou a atenção de todo mundo”, comentou um internauta.

A SPTrans e a Secretaria Municipal de Mobilidade monitoram a situação e não informaram horário para normalização.