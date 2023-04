Confira se os bancos abrem no feriado de Tiradentes em São Paulo e o que mais funciona no 21 de abril (Foto: © kadirkaplan via Canva.com)

Informações do feriado de Tiradentes: entenda o funcionamento de bancos e demais serviços e estabelecimentos em São Paulo no dia 21 de abril

Em comemoração ao feriado de Tiradentes no dia 21 de abril de 2023, a população de São Paulo deve estar atenta às mudanças no funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos na cidade.

O que abre e fecha em São Paulo no feriado de Tiradentes

Dos bancos aos bares, confira abaixo um guia completo sobre o funcionamento dos principais serviços e estabelecimentos em São Paulo durante o feriado de 21 de abril.

Bancos não abrem no feriado de Tiradentes

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não realizarão atendimento presencial no feriado. Entretanto, áreas de autoatendimento e canais digitais (como aplicativos e acesso pela internet) estarão disponíveis tanto no feriado quanto nos fins de semana.

E atenção: as contas de consumo e carnês com vencimento em 21 de abril poderão ser quitados no dia 24 de abril, segunda-feira, sem acréscimos.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na sexta-feira, mas retomam o atendimento presencial no sábado, dia 22, das 7h às 22h. Para aqueles que precisarem, o telefone 135 estará disponível, com ligações gratuitas de telefone fixo e tarifas locais para celulares.

Além disso, o aplicativo Meu INSS permitirá solicitação de benefícios, emissão de extratos e agendamento de atendimento presencial, por exemplo.

SESC

O Sesc São Paulo informou que as unidades de Carmo, Centro de Pesquisa e Formação, Florêncio de Abreu e Osasco não abrirão neste 21 de abril, feriado de Tiradentes. As demais unidades funcionarão em horário especial, sendo possível consultar no site qual é o funcionamento de cada uma.

Correios

No feriado, as agências dos Correios não prestarão atendimento; porém, aquelas que abrem aos sábados retomam suas atividades no dia seguinte. É importante consultar o horário de funcionamento da sua agência de interesse – veja como fazer isso:

1. Acesse o site dos Correios (www.correios.com.br)

2. Vá na opção “Encontre sua Agência”

3. Selecione “Localidade”

4. Escreva o estado, a cidade e o bairro onde você mora

Casas lotéricas não abrem no feriado de Tiradentes

A decisão de abrir fica a critério dos proprietários de cada casa lotérica, mas a maioria delas estará fechada na sexta-feira, retornando ao funcionamento no sábado. Nessa sexta também não tem sorteio das loterias.

Detran

As agências do Detran também não funcionarão no feriado de Tiradentes, retomando suas atividades na segunda-feira.

Rodízio de placas de veículos

Por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Prefeitura de São Paulo informa que o Rodízio Municipal de Veículos não vigora na sexta-feira, 21, em razão do feriado de Tiradentes. Isso significa que carros com finais de placa 9 e 0 estão liberados para circular na cidade.

Restrições de transportes

Também não vigoram as demais restrições existentes na cidade, ou seja, o rodízio de veículos pesados (caminhões), a zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

Metrô e trens

Segundo o Diário do Transporte, durante o feriado de Tiradentes, os sistemas de transporte metropolitano em São Paulo funcionarão com horários adaptados. Na sexta-feira, 21 de abril de 2023, ônibus da EMTU, trens da CPTM, metrô e monotrilho adotarão horários parecidos com os de domingo – contudo, com possibilidade de reforço conforme a demanda.

Na sexta-feira (21) e no sábado (22), a linha 3-Vermelha do metrô sofrerá intervenções devido às obras de instalação das portas de plataforma na Estação Palmeiras-Barra Funda. Com isso, uma das plataformas será interditada, e os trens alternarão os sentidos em uma única via entre as estações Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda.

A troca de trens não será necessária, mas os usuários que embarcarem na estação Marechal Deodoro devem prestar atenção ao destino das composições, já que apenas uma plataforma estará disponível para embarque.

Ciclofaixa

A ciclofaixa de lazer será ativada na sexta-feira, 21 de abril, e no domingo, 23 de abril.

Shoppings

Em relação aos shoppings na cidade de São Paulo, as lojas funcionarão em ponto facultativo, das 14h às 20h. Restaurantes, praças de alimentação e áreas de lazer operarão em horários normais a partir das 11h.

Supermercados e comércios

Supermercados e hipermercados manterão suas atividades normalmente, também mantendo os horários de sempre aos fins de semana.

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis seguirão funcionando, no mínimo, de segunda a sábado, das 6h às 20h, conforme determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que exige a abertura desses estabelecimentos inclusive nos feriados.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes funcionarão na sexta-feira, porém, segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), alguns estabelecimentos que estão localizados em áreas com maior concentração de escritórios podem fechar. Uma dica é checar as redes sociais do bar ou do restaurante do seu interesse.

