Parque Ibirapuera abre no Natal, mas muda horário; veja

Local fecha mais cedo no feriado natalino e no Ano Novo

O Parque Ibirapuera contará com alteração no horário de funcionamento e na programação das atividades na véspera, dia 24, e no dia de Natal, dia 25, incluindo mudança no tradicional show de luzes da árvore montada próximo ao lago de carpas. As atividades serão encerradas mais cedo.

Que horas abre o Ibirapuera no Natal?

Em 24 de dezembro, o parque funcionará das 5h às 18h e não contará com a programação de Natal como nos demais dias da semana. No dia de Natal, 25, o Parque do Ibirapuera abre das 8h às 0h, trazendo de volta o espetáculo "Sonho de Uma Noite de Natal", como estão sendo chamadas as atividades natalinas deste ano.

No dia de Natal, as luzes da árvore, com mais de 57 metros de altura, voltam a se acender. As outras ações, que incluem shows no lago do Ibirapuera inspirados nas ninfeias do local, iluminação especial que formará o Bosque Encantado ao redor do lago, a Casa do Papai Noel com a presença do icônico velhinho, e o Mercado de Natal, que realiza a venda de lembrancinhas, também vão funcionar. Vale lembrar que essa programação será encerrada em 7 de janeiro, domingo, e ocorre somente das 19h30 às 22h.

A Urbia Parques, que gerencia o Ibirapuera e outros nove parques na capital paulista, também já divulgou que o Ibira funcionará em horário reduzido no Ano Novo. No domingo, 31, véspera de Réveillon, o local abrirá das 5h às 18h, enquanto na segunda-feira 1º de janeiro, a abertura será das 8h à 0h.

Essas são as únicas alterações previstas para os próximos dias. Nos demais, o Parque do Ibirapuera funciona no horário normal, das 5h às 0h.

As atividades de Natal do Ibirapuera, assim como toda a área livre do parque, são gratuitas. Não é necessário comprar ingresso para curtir o espetáculo Sonho de Uma Noite de Natal, incluindo o show de luzes, foto com o Papai Noel e demais atividades.

No entanto, há a opção de comprar presentes na lojinha de Natal, além de comidas e bebidas nos estabelecimentos dentro do parque. Vale lembrar que algumas atividades como apresentações da danças realizadas no auditório, que possui capacidade limitada, acesso aos museus, exposições na Oca, e outras atividades podem requerer retirada de ingressos antecipados. Nesse caso, é importante consultar a programação antes de ir ao local.

Passeio: Parque do Ibirapuera

Funcionamento 24/12 e 31/01: 5h às 18h

Funcionamento 25/12 e 01/01: 8h à 0h

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana - São Paulo/SP

Valor: grátis

Vai ter programação de Ano Novo no Ibirapuera?

O Ibirapuera não conta com programação de Ano Novo. Não há nenhuma atividade programada para o Réveillon, já que o parque fecha mais cedo na virada do ano. No entanto, o espetáculo Sonho de Uma Noite de Natal segue em exibição até a primeira semana de janeiro.

Os paulistanos que quiserem curtir o Ano Novo em São Paulo gratuitamente podem comparecer ao Réveillon na Avenida Paulista, única festa oficial organizada pela Prefeitura. Neste ano, quem comanda a virada são os artistas Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo, Ton Carfi e Claudia Leitte, que estarão no palco durante a contagem regressiva, além dos shows da Escola de Samba Mocidade Alegre, Max de Castro e o Baile do Simonal, que convida Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles. Nos intervalos das apresentações, quem comanda o som é o DJ Cranmarry. A expectativa é de que a tradicional queima de fogos tenha mais de 10 minutos de duração.

As demais atividades de Réveillon na capital paulista incluem festas privadas com venda de ingresso antecipado, desde hotéis de luxo em bairros nobre às antigas baladas da rua Augusta