Previsão do tempo SP: frente fria chega e derruba temperaturas

O próximo final de semana na capital paulista será bem diferente do que o anterior. De acordo com a Previsão do Tempo SP, a cidade terá dias com temperaturas mais amenas e mais agradáveis, atingindo a máxima de 26ºC, e com taxas de umidade entre 50% e 95%. As informações são do site do CGE da Prefeitura de São Paulo.

Como fica o tempo no final de semana em São Paulo?

Sábado (06/02) – Previsão do Tempo SP

No sábado, 6 de fevereiro, o dia começa nublado na capital, com possibilidade de chuviscos e temperatura média na casa dos 19ºC. Ao longo do dia o sol aparece e esquenta os termômetros, com máxima de 26ºC. Apesar do céu nublado, não há previsão de temporais, mas não se descarta a ocorrência de garoa isolada no fim da noite, principalmente nas regiões mais próximas do litoral e nos trechos de serra.

Mínima 19ºC

Máxima 26ºC

Domingo (07/02) – Previsão do Tempo SP

No domingo, 7 de fevereiro, o sol volta a aparecer e predomina a temperatura ao longo do dia. Poucas nuvens se formam e com isso, não há previsão de chuvas ou garoas para a capital paulista. As temperaturas variam entre mínima de 18°C e máxima por volta dos 25°C. Os índices de umidade caem e atingem valores próximos dos 45%.

Mínima 18ºC

Máxima 25ºC

Final de semana anterior foi de calor

A previsão do tempo SP alertou sobre o clima intenso do final de semana anterior. Sábado e domingo, 30 e 31 de janeiro, foram marcados pelo calor intenso e temperaturas típicas da estação mais quente do ano. Os termômetros da capital chegaram a marcar 34ºC e 36ºC em pontos isolados, e o sol não deu descanso.

Segundo o CGE, dia 30 de janeiro foi a data mais quente do ano até agora, com 33,7ºC de média na cidade de São Paulo. O bairro da Vila Mariana, zona sudeste da capital, teve temperatura ainda maior chegando aos 35,6ºC.

Plano SP

O governo de São Paulo anunciou a suspensão das restrições de fase vermelha para todo o estado nos finais de semana. A medida começa a partir de sábado, 6 de fevereiro. A mudança aconteceu após pressão dos comerciantes para a flexibilização do Plano SP. O comércio não essencial estava proibido aos fins de semana e feriados na capital e região da Grande São Paulo.