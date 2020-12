Previsão do tempo SP indica forte chuva na última semana de 2020

Previsão do tempo SP – A última semana de 2020 e a primeira de 2021 devem ser chuvosas na cidade de São Paulo, de acordo com o Climatempo. As temperaturas vão ficar entre 18°C e 26°C, não variando muito até na quarta-feira, quando a temperatura deve aumentar. Contudo, as pancadas de chuvas podem ser de forte intensidade. Por isso, é preciso ficar atento e tomar cuidado com alagamentos, quedas de arvores e transbordamentos de rios na região da capital.

Previsão do tempo SP – Segunda-feira (28/12/2020)

A próxima semana promete ser chuvosa em São Paulo. A madrugada de segunda-feira (28) deve ter céu nublado e chuva fraca intermitente. Amanhecer com muitas nuvens e termômetros em torno dos 18°C, enquanto as menores taxas de umidade do ar se mantêm acima dos 55%. A partir do início da tarde passam a ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade que se prolongam para o período da noite de uma forma mais generalizada e menor intensidade. Essa condição eleva o potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e transbordamento de pequenos córregos e rios. São esperados 15 mm de água.

Máxima: 25°C

Mínima: 18°C

Terça-feira (29/12/2020)

Na terça-feira, as temperaturas se mantem semelhantes às de segunda, assim como o tempo em geral. Durante a madrugada e a manhã, o dia fica nublado. À tarde e à noite há previsão de pancadas de chuvas, com potencial moderado para tempestades nesses horários. A previsão do tempo SP indica 12 mm de água de chuva.

Máxima: 26°C

Mínima: 19°C

Previsão do tempo SP – Quarta-feira (30/12/2020)

Já na quarta-feira, a cidade de São Paulo vai amanhecer mais quente, com a temperatura máxima em torno de 32°C, um bom aumento perto dos outros dias. Durante a manhã deve haver sol e algumas nuvens. Durante à tarde e à noite, o tempo nubla e há previsão de pancadas de chuvas. São esperados 8 mm de água de chuva.

Máxima: 32°C

Mínima: 19°C

