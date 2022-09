Rodízio SP será suspenso no 7 de setembro? Veja horários

Em razão do feriado da Independência do Brasil, todas as placas podem circular livremente na capital paulista.

Nesta quarta-feira, 7 de setembro, o rodízio SP será suspenso na capital paulista, em razão do feriado do dia da Independência. Além disso, as restrições de rodízio de veículos pesados (caminhões); Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC); Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) também foram liberadas durante o feriado. As faixas exclusivas de ônibus também serão liberadas.

As informações são da Companha de Engenharia de Trafego (CET) de São Paulo.

Rodízio SP está suspenso no feriado de 7 de setembro

Nas quartas-feiras, carros com final de placa 5 e 6 não podem rodar na zona de rodízio de São Paulo. Porém, em razão do feriado do dia 7 de Setembro, essa restrição será suspensa no dia 07/09 deste ano. O rodízio funciona de segunda a sexta, exceto nos feriados na capital paulista e no mês de julho.

Além disso, nesta quarta-feira, também estarão suspensas as restrições para caminhões, vans e ônibus de fretamento. As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para todos os tipos de veículos.

Na quinta-feira (08), o rodízio e as restrições retornam novamente na cidade.

O rodízio de SP é suspenso nos finais de semana, nos dias considerados feriados da cidade de São Paulo. A regra também não vigora no final do ano até meados de janeiro e no mês de julho. Em algumas situações atípicas como greves, a prefeitura determina a suspensão da norma. Para saber se o rodízio está suspenso basta checar no site oficial da CET.

Multa por rodízio

Quem desrespeitar a norma do rodízio em SP fica sujeito à multa, no valor de R$ 130,16, e são adicionados 4 pontos em sua CNH. A fiscalização é efetiva nas ruas por meio de radares.

Como funciona o rodízio de SP em 2022?

O rodízio de SP funciona da seguinte forma: cada dia da semana, de segunda a sexta, dois finais de placa são impedidos de rodar no centro da cidade nos horários de pico.

O centro expandido de SP é delimitado chamado mini-anel viário, composto pelas marginais Tietê e Pinheiros, mais as avenidas dos Bandeirantes, Afonso d’Escragnolle Taunay, Presidente Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Luís Inácio de Anhaia Melo, Salim Farah Maluf e o Complexo Viário Maria Maluf.

Essa área é a que corresponde a maior parte dos serviços realizados na capital. Por isso, também é onde está o transito pesado, que causa congestionamentos na cidade. Quem está fora do centro expandido pode trafegar livremente independentemente do dia da semana e de sua placa.

O rodízio fica em vigor das 7h até 10h da manhã e retorna das 17h às 20h. Carros com placas de fora também estão sujeitos a seguir o rodízio.

Confira quais placas não podem rodar nãos dias da semana:

Finais de placa 1 e 2 – impedidas de rodar na segunda-feira.

1 e 2 – na segunda-feira. Finais de placa 3 e 4 – impedidas de rodar na terça-feira.

3 e 4 – na terça-feira. Finais de placa 5 e 6 – impedidas de rodar na quarta-feira.

5 e 6 – na quarta-feira. Finais de placa 7 e 8 – impedidas de rodar na quinta-feira.

7 e 8 – na quinta-feira. Finais de placa 9 e 0 – impedidas de rodar na sexta-feira.

Veículos pesados

A norma para veículos pesados na capital paulista ainda conta com mais uma restrição. Eles são proibidos de circular durante o rodízio nos locais:

Marginal Tietê, em todas as suas denominações, no trecho compreendido entre a Ponte, Tatuapé e o Trevo de 32 – “Cebolão”;

Trevo de 32 – “Cebolão”, em toda a sua extensão;

Marginal Pinheiros, em todas as suas denominações, no trecho compreendido entre o Trevo de 32 – “Cebolão” e a Av. dos Bandeirantes;

dos Bandeirantes, em toda a sua extensão;

Affonso D’Escragnole Taunay, em toda a sua extensão;

Ministro Aliomar Baleeiro, em toda a sua extensão;

Complexo Viário Maria Maluf, em toda a sua extensão;

Presidente Tancredo Neves, em toda a sua extensão;

Malvina Ferrara Samarone, em toda a sua extensão;

das Juntas Provisórias, em toda a sua extensão;

Grande São Paulo, em toda a sua extensão;

Professor Luiz Inácio Anhaia Melo, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Av. Salim Farah Maluf;

Salim Farah Maluf, entre a Av. Professor Luiz Inácio Anhaia Melo e a Ponte Tatuapé.

Segundo a CET, ficam isentos da regra, os caminhões destinados a serviços públicos.

Isenção

Alguns veículos são isentos do rodízio em São Paulo, são eles os veículos conduzidos por pessoas com deficiências ou doenças, ou por quem as transportem. Para conseguir a isenção é preciso solicitar a autorização à CET.

Transporte coletivo, motocicletas e táxis, ambulâncias, polícia e corpo de bombeiros também não participam do rodízio.