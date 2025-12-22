Suspensão do rodízio em São Paulo começa hoje

Começa nesta segunda-feira, 22 de dezembro, a suspensão do rodízio de veículos na cidade de São Paulo. Tradicionalmente, a prefeitura da cidade altera a medida de controle no fim de ano por causa da queda no fluxo de carros no fim de dezembro e no começo de janeiro.

Quando volta o rodízio em São Paulo?

A Prefeitura de São Paulo vai suspender o Rodízio Municipal de Veículos entre os dias 22 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026. A restrição volta a valer no dia 12 de janeiro de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade.

O rodízio municipal restringe a circulação no Anel Viário nos horários de pico: das 7h às 10h e das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Durante a vigência da regra, os veículos não podem circular no Centro Expandido, área que inclui o Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Quem desrespeita o rodízio comete infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. O mesmo motorista pode ser autuado mais de uma vez no mesmo dia.

Dias e placas do rodízio

Finais 1 e 2: segunda-feira

Finais 3 e 4: terça-feira

Finais 5 e 6: quarta-feira

Finais 7 e 8: quinta-feira

Finais 9 e 0: sexta-feira

(sempre das 7h às 10h e das 17h às 20h)