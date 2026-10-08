Economia

CadÚnico fica fora do ar e pode impedir atualização de benefícios; veja o que fazer

Veja as consequência e quanto tempo vai durar

Escrito por Anny Malagolini
CadÚnico fora do ar Foto: arquivo
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O Cadastro Único (CadÚnico) ficará temporariamente indisponível em todo o país durante uma parada programada do sistema federal. A interrupção afeta serviços como novos cadastros, atualização de informações e consultas, o que exige atenção de famílias que dependem da plataforma para manter os dados em dia.

CadÚnico fora do ar volta quando?

A paralisação do CadÚnico ocorre nesta sexta-feira (9) e faz parte do calendário técnico do Governo Federal para extração e processamento da base nacional do CadÚnico. Prefeituras de diferentes cidades já comunicaram os moradores sobre a suspensão dos procedimentos que dependem do sistema.

Na prática, quem pretendia procurar um posto do Cadastro Único para fazer uma atualização ou incluir informações na base poderá ter de esperar a retomada. Em alguns municípios, o atendimento presencial continuará funcionando para orientações, mas os procedimentos que exigem acesso ao sistema não poderão ser concluídos.

A indisponibilidade temporária do sistema não significa que o Bolsa Família ou outro benefício social será automaticamente bloqueado ou cancelado.

O problema é diferente: a manutenção impede, durante o período programado, que determinadas operações sejam realizadas no cadastro. Benefícios podem sofrer bloqueios, suspensões ou cancelamentos quando existem pendências cadastrais e a família não regulariza a situação dentro dos prazos estabelecidos pelo governo.

Por isso, quem recebeu uma convocação para atualizar o CadÚnico não deve ignorar o aviso. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) informa que as famílias são previamente comunicadas quando precisam regularizar os registros. Na revisão cadastral de 2026, por exemplo, o não cumprimento do prazo pode levar ao bloqueio do Bolsa Família e, posteriormente, ao cancelamento.

A previsão é de normalização do sistema após o período de manutenção. Como 12 de outubro é feriado nacional, a retomada dos atendimentos presenciais em diversos municípios deve ocorrer na terça-feira (13). Quem precisa atualizar dados deve evitar deslocamentos durante a indisponibilidade e confirmar com a prefeitura ou unidade responsável pelo CadÚnico do município quando o atendimento será retomado.

Como saber se o cadastro está regular

Mesmo com a indisponibilidade do sistema em determinados períodos, o cidadão deve acompanhar sua situação pelos canais oficiais do Cadastro Único.

O aplicativo Cadastro Único permite consultar a situação cadastral, verificar a data da última atualização, conferir os integrantes da família e consultar o NIS. O governo também oferece a versão web do serviço.

A orientação do MDS é procurar o posto de atendimento do CadÚnico ou o CRAS do município quando houver necessidade de atualização.

Veja também os benefícios do CadÚnico

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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