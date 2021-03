Nascidos em julho já podem atualizar os dados no Caixa Tem

A retomada do pagamento do auxílio emergencial está perto de acontecer. Com isso, a CAIXA solicita aos beneficiários do programa a atualizar os dados no Caixa Tem, aplicativo utilizado para pagamentos do recurso. Os nascidos em julho podem fazer o procedimento a partir de hoje (24).

Para atualizar os dados no Caixa Tem, não é necessário ir até uma agência da Caixa. O procedimento é feito de forma totalmente online, pelo próprio aplicativo.

O primeiro passo é fazer login no aplicativo. Para entrar é necessário informar CPF e senha. Em caso de não lembrar da senha de seis dígitos, é possível recuperá-la através do e-mail.

Para atualizar os dados, a plataforma deve solicitar foto do documento do RG ou CNH, comprovante de residência. Além disso, é necessário enviar uma selfie do cidadão segurando o seu documento pessoal. Todas as orientações para o procedimento estarão na tela inicial do aplicativo.

Calendário para atualizar dados no Caixa Tem

O calendário para atualizar os dados no Caixa Tem segue um cronograma escalonado, de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Para os nascidos em janeiro, o cronograma teve início no último dia 14 e segue até o dia 31 de março, para os nascidos em dezembro.

Mês de nascimento Data de atualização Janeiro 14/3 ( ) Fevereiro 16/3 ( ça) Março 18/3 ( ) Abril 20/3 ( ) Maio 22/3 ( ) Junho 23/3 ( ça) Julho 24/3 ( ) Agosto 25/3 ( ) Setembro 26/3 ( ) Outubro 29/3 ( ) Novembro 30/3 ( ça) Dezembro 31/3 ( )

Qual o valor do auxílio emergencial em 2021?

O auxílio emergencial de 2021 tem um número menor de beneficiários, em comparação aos pagamentos do ano passado. Além disso, o valor das novas parcelas também é menor. Os beneficiários devem receber a partir do mês de abril parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

O valor do auxílio emergencial varia de acordo com a composição da família contemplada. Veja as possibilidades a seguir:

Pessoas que moram sozinhas devem receber auxílio mensal de R$ 150 ;

; Mãe solteira deve receber parcelas de R$ 375 ;

; O público em geral, ou seja, famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres, devem receber auxílio emergencial de R$ 250.

