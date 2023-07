Quando começa o pagamento do bolsa família do mês de julho 2023

Quando começa o pagamento do bolsa família do mês de julho 2023

O calendário do Bolsa Família 2023 abre uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 18. As parcelas são pagas sempre na segunda quinzena de cada mês, e em julho contará com os acréscimos para quem é gestante ou tem filho de 6 a 17 anos.

>> Bolsa Família baixou o valor ou não

Calendário bolsa família do mês de julho

No mês de julho de 2023, o pagamento será feito entre os dias 18 e 31, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores que correspondem ao auxílio emergencial também serão creditados na conta do beneficiário.

1: recebem e podem sacar dia 18 de julho - terça

2: recebem e podem sacar dia 19 de julho - quarta

3: recebem e podem sacar dia 20 de julho - quinta

4: recebem e podem sacar dia 21 de julho - sexta

5: recebem e podem sacar dia 24 de julho - segunda

6: recebem e podem sacar dia 25 de julho - terça

7: recebem e podem sacar dia 26 de julho - quarta

8: recebem e podem sacar dia 27 de julho - quinta

9: recebem e podem sacar dia 28 de julho - sexta

0: recebem e podem sacar dia 31 de julho - segunda

VEJA AQUI O CALENDÁRIO COMPLETO.

Qual o valor do Bolsa Família?

Desde o início do ano, o valor mínimo do Bolsa Família aumentou para R$ 600, enquanto o ticket médio chega a R$ 714. O valor do benefício pode mudar conforme a composição familiar. Por exemplo: o beneficiário pode receber acréscimo de R$ 150 por cada filho de zero a 6 anos.

Valores do Bolsa Família em 2o23:

- Mínimo de R$ 600 por família;

- R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

- R$ 50 para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

- R$ 50 para gestantes.

Regra de proteção

O programa de distribuição de renda passou a zelar também por aqueles beneficiários que tenham aumentado a renda com a regra de proteção. Se as condições de vida melhorarem e a renda por pessoa subir para além da renda limite de entrada, o benefício continuará sendo pago por um período. O objetivo é estimular o emprego e a carteira assinada.

Com a nova regra de proteção do Bolsa Família, os beneficiários poderão permanecer no programa por até 24 meses, mas recebendo 50% do valor do benefício.

CONFIRA: Qual o valor do Bolsa Família para mãe solteira