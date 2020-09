Saiba quais documentos e serviços digitais que você pode pedir sem sair de casa

A pandemia acelerou um fenômeno que já vinha ocorrendo nos últimos anos: a digitalização. Dessa forma, serviços públicos precisaram se tornar digitais, dentre eles a emissão de documentos como Registo Geral (RG), Carteira de Trabalho, Cartão SUS.

Atualmente, 60% dos 3,7 mil serviços existentes são digitais, disponíveis como aplicativos para Android e iOS. A carteira de trabalho e Carteira Nacional de Trânsito (CNH) são alguns dos aplicativos com alta durante a pandemia, mas também os app CaixaTEM, Auxílio Emergencial, FGTS e eSocial.

Contudo, se por um lado, a digitalização é sinônimo de praticidade, acessibilidade e economia.

Serviços Digitais – Documentos

Alguns aplicativos disponibilizam serviços públicos no formato digital. Sendo assim, baixar aplicativos de documentos facilitam a acessibilidade do cidadão, já que ficam sempre disponíveis na palma da mão.

No entanto, cada documento corresponde a um aplicativo que, por sua vez, pode não ser tão vantajoso. Além disso, ainda é necessário a emissão em papel, na maioria dos documentos. Portanto, a emissão digital é, majoritariamente, em casos de segunda via.

Para ter acesso aos documentos digitais, deve-se baixar os aplicativos correspondentes na loja PlayStore ou App Store e fazer um cadastro inicial. Basta colocar dados pessoais solicitados, como nome completo, CPF ou RG. A saber, o acesso e emissão de segundas vias digitais são totalmente gratuitas.

Segue abaixo, os principais serviços públicos digitais e como obter os documentos:

Cartão Nacional de Saúde

O Cartão Nacional de Saúde no formato digital pode ser obtido pelo aplicativo Meu DigiSUS. Seguro e fácil de usar, o app oficial do Ministério da Saúde está disponível para celulares Android e iOS. E, destinado para usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS.

Dentre os serviços digitais, o Meu DigiSUS permite histórico de saúde, encontrar postos, hospitais e farmácias. Além disso, marcar consultas, acompanhar agendamentos e mais.

Sendo assim, para obter o documento digital, siga os seguintes passos:

Acesse o portal www.meudigisus.saude.gov.br;

Clique em “Entrar” na página inicial do site’;

Você será direcionado para a página do governo federal. Se já tiver cadastro no portal Brasil Cidadão, basta inserir seu CPF e senha. Caso contrário, clique em “Crie sua conta gov.br”;

É hora de realizar o cadastro. Para isso, basta escolher dentre as opções de utilizar dados do Banco do Brasil, validação facial no App Meu gov.br ou ainda número do CPF.

Após inserir os dados requisitados, você será redirecionado para o DigiSUS ;

; Por fim, em “Minha Saúde”, você poderá conferir e acompanhar seus dados. Mas também, obter o documento digital em versão QR Code.

Vale ressaltar que a emissão da primeira via do CNS ainda é presencial, com o cadastro realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o território nacional. Para adquirir o cartão SUS é necessário levar RG e Comprovante de Residência, em seu nome, na UBS mais próxima do seu endereço.

Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho Digital elimina a necessidade de emitir o documento de maneira presencial. Dessa forma, o serviço público está disponível em formato digital.

Para obter a Carteira de Trabalho (CTPS), você precisa somente do número do CPF e ter conta autenticada no portal gov.br. Contudo, se você ainda não tiver o cadastro no portal do governo, acesse o site gov.br e siga os seguintes passos:

Clique em “Criar conta em gov.br”;

Escolha a opção de cadastro;

Insira o CPF e crie uma senha..

Pronto! Cadastro realizado.

Depois disso, entre na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel e procure pelo app Carteira de Trabalho Digital. Em seguida, baixe o aplicativo.

Por fim, com o cadastro já realizado, basta inserir CPF e senha.

Carteira Digital de Trânsito – Serviços digitais

A Carteira de Trânsito, CNH Digital, está disponível para celulares Android e iOS. Contudo, para obter o documento em versão digital, é necessário já ter tirado a CNH pelo Detran, isto é, a primeira via.

Sendo assim, a CNH digital pode susbtituir o documento, quando necessária a apresentação. Para isso, basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e fazer login com os dados (CPF e senha) cadastrados no portal gov.br, conforme os demais documentos citados anterioremente.

Além disso, a versão digital da CNH é disponibilizada com a aproximação da câmera do dispositivo móvel ao QR Code, presente na Carteira de Trânsito em papel.

Por fim, alguns serviços públicos também estão acessíveis pelo app, tais como: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), isto é , o documento do veículo. Mas também, o seguro DPVAT e infrações.

Outros serviços públicos digitais

O Governo Federal tem mais de 900 serviços digitais, disponíveis em aplicativos e páginas específicas na internet. Tais como:

eSocial Doméstico;

FGTS;

Auxílio Emergencial: durante a pandemia da Covid-19;

Meu INSS;

CadÚnico;

Entre muitos outros.

Em suma, para conhecer todos os serviços em formato digital, acesse gov.br/governodigital/pt-br/