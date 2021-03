Valores do auxílio emergencial 2021: pagamentos começam em R$ 150

O governo federal já divulgou os valores do auxílio emergencial 2021, no entanto, ainda há muitas dúvidas em torno do critério que será usado para definir quem receberá o pagamento mais baixo, o de R$ 150, e quem poderá receber o valor mais alto, de R$ 350. Apesar de a questão ainda não ter sido esclarecida de modo formal e oficial, o jornal O Estado de S. Paulo apurou que a maioria dos brasileiros cadastrados no auxílio emergencial 2021 devem receber a faixa de R$ 150.

Critérios e valores do auxílio emergencial 2021

Segundo a apuração do Estadão, cerca de 20 milhões de famílias brasileiras, 43% do total que será contemplada nesta nova rodada, se encaixam na categoria de família composta por uma única pessoa, sendo assim, o valor do auxílio emergencial 2021 será o de R$ 150. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar que a faixa de R$ 250 seria a mais contemplada, entretanto, não foi isso que o jornal confirmou.

Ainda de acordo com a publicação, serão 16,7 milhões de famílias, ao todo, que se encaixam na categoria do pagamento de R$ 250, ainda não o mais alto. Já a cota de R$ 375, a maior entre os valores do auxílio emergencial 2021, será destinada para 9,3 milhões de famílias, em sua maioria, chefiadas por mulheres, as únicas provedoras financeiramente.

A definição dos valores seguirá ordens da estrutura e renda familiar, ao passo que uma família com mais pessoas terá o valor maior garantido. Diferentemente do auxílio emergencial de 2020, este ano o benefício será mais restrito e enxuto. No ano passado, brasileiros e brasileiras chegaram a receber cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300.

Mas Paulo Guedes reforçou que a “análise será responsabilidade do Ministério da Cidadania, e o Ministério da Economia fornece apenas os parâmetros básicos para a distribuição do auxílio emergencial”.

Quando começa o pagamento do auxílio em 2021?

Ainda não foi definido uma data exatamente para o primeiro pagamento do auxílio emergencial 2021. Mas segundo declarações mais recentes do ministro da Economia, a primeira parcela do benefício deve chegar apenas em abril, entretanto, ela será referente ao mês de março. Não foi confirmado se o próximo mês terá dois pagamentos. O governo definiu que dessa vez o auxílio será pago em quatro parcelas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chegou a afirmar em suas redes sociais que a expectativa do governo é que o primeiro valor/parcela do auxílio emergencial 2021 fosse pago ainda em março, mas o calendário já está apertado.

Quem tem direito auxílio emergencial?

O Ministério da Cidadania vai selecionar os novos beneficiários com os dados disponibilizados anteriormente, no auxílio emergencial de 2020, e cruzá-los com outros cadastros em serviços públicos, como o Imposto de renda, INSS, MEI, CNIS, CAGED, entre outros. Ainda não está certo que o auxílio emergencial 2021 não contemple os beneficiários do Bolsa Família, mas de acordo com as previsões, é de que os beneficiados não recebam o auxílio.

Em 2020, o auxílio atingiu 64 milhões de pessoas. E o custo mensal foi de R$ 50 bilhões. Bem como, inscritos no Bolsa Família fizeram parte do programa de maneira automática, passando a receber o benefício de maior valor. De acordo com a PEC Emergencial aprovada no Congresso, o auxílio emergencial de 2021 está incluso em um teto de gastos do governo de até R$ 44 bilhões.

No dia 1º de março, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou sobre as dificuldades da volta do auxílio emergencial 2021, e mandou um recado àqueles que não se contentarem com o valor definido pelo ministério da Economia. Segundo Bolsonaro, “alguns reclamam: é muito pouco. Meu Deus do céu, alguém sabe quanto custa isso para todos vocês brasileiros? O nome é ‘auxílio’, não é aposentadoria”.

Continue acompanhando as principais notícias sobre a volta do auxílio emergencial no DCI Digital.