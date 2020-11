Regime MEI terá mudanças e exclusão de atividades em 2021

As mudanças do MEI estão relacionadas às atividades que podem se enquadram como microempreendedor individual. Sendo assim, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) realiza modificações anuais, com a exclusão de ramos empresariais. Além disso, podem ocorrer alterações na abertura do CNPJ MEI e contribuição.

As alterações são aprovadas pelo Congresso Nacional. Contudo, com a pandemia de covid-19, possíveis mudanças no MEI devem ter votação apenas em 2021.

Categorias que podem sofrer mudanças no MEI 2021

Se aprovada a resolução de 2019, haverá mudanças no MEI para as atividades do setor cultural e outras independentes. Sendo assim, são elas:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Músico independente ou cantor;

DJ

Humorista e contador(a) de histórias;

Instrutor de artes cênicas ou de música;

Proprietário de bar com entretenimento;

Astrólogo;

Esteticista;

Instrutor de cursos gerenciais e/ou preparatórios;

Instrutor de idiomas ou informática;

Professor particular.

Ou seja, ao menos 14 categorias serão excluídas do regime de microempreendedor individual. Dessa forma, os profissionais podem fechar o registro de MEI. Mas também, optar pela reabertura da empresa, com outro CNPJ, com atividade similar ao ramo excluído.

Confira as ocupações permitidas, clique aqui

Atividades excluídas do MEI

Além das atividades citadas acima, existem categorias que já tiveram exclusão da regime MEI, em 2018. Portanto, as ocupações que não se enquadram no MEI são:

Arquivista de Documentos

Contador(a)/Técnico(a) Contábil

Abatedor(a) de Aves Independente

Alinhador(a) de Pneus Independente

Aplicador(a) Agrícola Independente

Balanceador(a) de Pneus Independente

Coletor de Resíduos Perigosos Independente

Confeccionador(a) de Fraldas Descartáveis Independente

Coveiro Independente

Dedetizador(a) Independente

Operador(a) de Marketing Direto Independente

Pirotécnico(a) Independente

Produtor de Pedras para Construção, Não Associada à Extração Independente

Proprietário(a) de Bar e Congêneres Independente

Removedor e Exumador De Cadáver Independente

Restaurador(a) de Prédios Históricos Independente

Sepultador Independente

Além disso, outras categorias também não podem exercer atividades como microempreendedores individuais:

Fabricantes de:

Absorventes Higiênicos Independente

Águas Naturais Independente

Desinfetantes Independente

Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal Independente

Produtos de Limpeza Independente

Sabões e Detergentes Sintéticos Independente

Comerciantes de:

Extintores de Incêndio Independente

Fogos de Artifício Independente

Gás Liquefeito de Petróleo (GlP) independente

Medicamentos Veterinários Independente

Peças e Acessórios para Motocicletas e Motonetas Independente

Produtos Farmacêuticos Homeopáticos Independente

Produtos Farmacêuticos, sem Manipulação de Fórmulas Independente

Sendo assim, são 31 atividades que não podem optar pelo regime de Microempreendedor individual. Além disso, com as novas mudanças no MEI, há alterações na contribuição no Simples Nacional. Mas também, no e-Social.

Leia também