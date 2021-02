Ter um planejamento de posts nas redes sociais é fundamental para que qualquer negócio online tenha sucesso. Essa técnica já é comumente utilizada por influenciadores digitais, empresas e outros tipos de produtores de conteúdo, que desejam engajar com sua audiência. Por isso, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, saiba aqui como criar o seu próprio cronograma de postagens Instagram.

Sem dúvidas, essa é uma das melhores formas de manter seu perfil organizado e atualizado. Além disso, o cronograma torna o seu negócio digital mais profissional, e os seus clientes perceberão isso.

Cronograma de postagens Instagram: porque é importante criar o seu?

Você deve estar se perguntando se é realmente importante postar sempre nos mesmos dias e horários. Mas saiba que sim. Sem dúvidas, o cronograma irá contribuir para facilitar o seu planejamento estratégico.

Faça um experimento durante um tempo e perceba as interações no seus posts. Varie nos conteúdos e formatos e tenha uma visão mais ampla sobre o que funciona ou não no seu Instagram.

Aliás, o cronograma de postagens Instagram ainda irá garantir que os seus conteúdos serão realmente postados. Por isso, é interessante que você utilize uma ferramenta de agendamento, que falaremos mais adiante.

Dicas para montar seu cronograma de postagens Instagram

Confira a seguir algumas ideias para começar o seu cronograma de postagens Instagram e se destacar na plataforma.

Defina os dias e horários para postar

Primeiramente, tenha um planejamento de posts e determine os dias e horários que as suas publicações serão postadas. Determine se serão duas, três ou mais vezes na semana. Então, vale consultar o momento que a sua audiência está online, para saber quando seus posts irão gerar engajamento.

Isso vale tanto para as publicações no feed, como também para as stories. Por exemplo, se você viu que enquetes e caixas de perguntas engajam bastante, o interessante seria achar os horários que as pessoas que te seguem estão online.

Então, se quiser ter acesso a essas informações, clique na parte de “informações” da sua conta comercial. Ali você poderá ver a quantidade de contas alcançadas, quem é o seu público e os horários em que há uma maior atividade.

Separe os melhores conteúdos em editorias

Agora que você já sabe os melhores horários para postar, descubra os temas que interessam seu público. Essa etapa é fundamental para criar o seu cronograma de postagens Instagram.

Por exemplo, se você trabalha com eventos, observe os gostos das pessoas que seguem sua conta. Tente descobrir o seu comportamento e o que elas gostam de ver.

A partir daí, você irá gerar conteúdos específicos, que atinjam esse nicho. E os temas podem ser diversos. Ou seja, você pode dar dicas, fazer conteúdos informativos ou trazer novidades aos seus clientes. O ideal aqui é ser criativo e chamar a atenção do seu seguidor.

Defina quais recursos do Instagram irá utilizar

O Instagram oferece uma série de recursos que podem ser utilizados por produtores de conteúdo. Por isso, você pode variar entre criar um reels, um vídeo pro IGTV, ou caprichar nas animações nos stories.

Pensar no formato abrirá o leque de possibilidades e te fará ficar mais atualizado em relação às novidades tecnológicas. Além disso, você irá gerar mais engajamento, pois as pessoas adoram tudo o que é novo e divertido.

Descubra alguma ferramenta de agendamento

Enfim, encontre uma ferramenta de agendamento de posts nas redes sociais para te ajudar a gerenciar o seu perfil. Hoje existem muitas opções disponíveis na internet, então, certamente você encontrará alguma que se adapte a sua realidade.

Gostou das dicas sobre como criar seu cronograma de postagens Instagram? Então aproveite e conheça mais sobre o recurso do Reels. Descubra como criar vídeos engraçados e com um alto potencial de engajamento com o seu público-alvo.