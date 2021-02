A internet vem possibilitando o aparecimento de diversos tipos de negócios. Hoje é muito fácil abrir uma loja virtual e estar mais próximo do seu público. Além disso, as pessoas podem entrar em contato com marcas e empresas, ter informações sobre seus serviços e facilidades na compra. Mas quando se trata de um produto digital, como ocorre a sua divulgação e distribuição?

Esse novo formato de produto acompanhou a mudança no comportamento do consumidor. Hoje o usuário da internet passa um longo tempo no computador ou smartphone, seja navegando nas redes sociais ou consumindo informação. Ou seja, nada melhor do que acompanhar a alta demanda e expandir os negócios, não é mesmo?

Mas o que de fato é um produto digital e como adaptá-lo à realidade da sua empresa? Te contaremos nessa matéria tudo sobre a produção do infoproduto.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que é um produto digital?

Esse é um item que só pode ser comercializado digitalmente. Ou seja, ele será armazenado num dispositivo, porém não terá forma física. Podemos mencionar o ebook, as planilhas e cursos online como exemplos de produto digital.

Sem dúvidas, 2020 foi o ano em que mais se produziram produtos digitais para atender a um público crescente. Com mais pessoas em casa, a presença na internet e consumo digital aumentaram vertiginosamente. Ou seja, as pessoas tiveram de se adaptar a nova realidade para estudar online e participar de workshops digitais.

Além disso, sabe aquele conteúdo em vídeo ou ebook sobre um assunto que você tem interesse que você recebeu no seu e-mail? Ele é um produto digital. Ficou curioso? Saiba porque ele é tão importante assim.

Por que investir nessa estratégia?

A internet é um dos lugares mais incríveis para gerar renda e aumentar a visibilidade. Aliás, a produção de um infoproduto pode trazer muitos benefícios para as empresas, tais como:

A renda é passiva

Quando você cria um produto digital, ele fica disponível 24h por dia na internet. Ou seja, você não precisa fazer mais nada além de divulgá-lo e deixar que eles se vendam sozinhos.

O custo é baixo

Além de ser fácil de ser comercializado, o produto digital possui um custo baixo para ser criado. Além disso, ele não precisa de estoque, de logística ou transporte.

O Produto digital é um a tendência de mercado

Outra vantagem é que eles têm uma alta procura, pois são tendência de mercado em 2021. Eles podem atingir seu público ideal, se tiver um bom conteúdo.

Produto digital: como criar o seu?

Agora que você já sabe o que é um produto digital, saiba como é possível criar o seu e começar a vender.

Escolha o assunto

Primeiramente, escolha os assuntos dos quais você domina. Você poderá trabalhar sozinho ou numa parceira, mas saiba que a escolha do conteúdo é muito mais importante do que o formato que ele estará

Então, faça pesquisas das melhores palavras, busque ideias e veja o que outras pessoas estão fazendo sobre esse assunto. Defina o seu nicho e depois comece a trabalhar.

Escolha o formato do seu produto digital

Agora você vai decidir se ele será um curso online, um ebook ou outro formato. Veja as possibilidades tecnológicas e o que você irá precisar em relação a produção e distribuição.

Determine o seu público

Em seguida, defina a sua persona e o seu público-alvo. Quais são as características deles? Sem dúvidas, essa é uma das fases mais importantes desse processo.

Escolha a plataforma

Após criar o produto digital, você irá escolher uma plataforma de hospedagem específica. Temos como exemplo o Hotmart, que foi desenvolvido especialmente para esse tipo de negócio.

Por fim, agora é só começar a divulgar seu produto digital. Você pode começar a vender através de influenciadores ou nos programas de afiliados. Então, aproveite para ser bastante criativo.