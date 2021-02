Você já tentou de tudo para conquistar a sua audiência, mas tem percebido que as suas estratégias orgânicas não tem funcionado? Então está na hora de reformular suas ações e investir no tráfego pago.

Essa é uma das formas mais eficientes para crescer na internet, ampliar sua visibilidade e divulgar campanhas direcionadas ao público certo. Através dos anúncios patrocinados, sua empresa poderá ser vista mais vezes pelos usuários da internet e como consequência, melhorar as taxas de conversão.

No entanto, para conquistar esses objetivos, é necessário ter um planejamento com ações assertivas. A empresa deve segmentar o seu público e desenvolver conteúdos interessantes para ele. Quer saber como ser visto com mais frequência pelos seus clientes? Então confira nessa matéria as vantagens do tráfego pago e as fontes mais utilizadas pelas empresas.

O que é tráfego pago?

O tráfego pago é uma estratégia digital que tem como objetivo deixar um conteúdo em destaque para o público, que se sentirá interessado em visitar um site ou anúncio publicitário. Esse tipo de tática é diferente do tráfego orgânico, pois gera resultados mais expressivos e o investimento é em dinheiro.

Outra diferença é que no tráfego orgânico a empresa irá investir em marketing de conteúdo, técnicas SEO, etc. Porém, uma estratégia não invalida a outra, ou seja, as duas podem ser utilizadas em conjunto, dentro de um planejamento, é claro. Aliás, no tráfego pago os resultados são mais rápidos e o retorno mais palpável. Por isso, é muito importante aliar as duas formas e ter objetivos claros.

Quais as vantagens dessa estratégia?

Já mencionamos no início dessa matéria alguns benefícios do tráfego pago para as empresas. Porém, vamos agora aprofundar um pouco em cada um deles para que você tenha uma melhor noção.

O tráfego pago melhora a visibilidade

Uma das principais vantagens é a que empresa aumenta a visibilidade diante do seu cliente e fica mais tempo na mente dele. Ou seja, em pouco tempo, a marca será lembrada e reconhecida pela audiência. Dessa forma, será mais fácil entender quem é de fato o seu cliente e definir as melhores estratégias para fidelizá-lo.

Divulgação de campanhas

Ao saber quem é o seu público, a empresa conseguirá criar campanhas e links patrocinados com estratégias mais pontuais. Por exemplo, você pode criar campanhas para lançar um produto novo, ou durante alguma festividade e ter um retorno mais expressivo.

Aumento na taxa de conversão

Os links patrocinados também contribuem param o aumento da taxa de conversão. Leads que estão no fundo do funil podem se sentir estimulados a comprar outras vezes com a sua marca. Em seguida, ele irá falar bem de você para outros clientes em potencial, ampliando o alcance das conversões.

Se interessou em criar o seu próprio anúncio patrocinado? Então veja a seguir os principais locais onde isso é possível.

Fontes de tráfego pago mais utilizadas

Existem diversas mídias que possibilitam a realização de anúncios patrocinados. Porém, vamos mencionar apenas as principais. Mas, o ideal é que você identifique inicialmente qual o seu objetivo e o seu público para assim definir de quanto será o investimento inicial.

Facebook Ads

Através do Facebook ads é possível veicular anúncios nos formatos de texto, vídeo e imagem. Além disso, você pode segmentar as campanhas por interesses, gênero, profissão, etc.

Google Ads – uma das principais fontes de tráfego pago

Assim como o Facebook, o Google também disponibilizou para os seus usuários uma plataforma de criação de tráfego pago. Ou seja, os anúncios patrocinados são vistos pelo público certo.

Instagram Ads

O Instagram funciona de forma similar ao Facebook Ads. Sendo assim, é possível veicular anúncios dentro da própria rede social. E você ainda poderá escolher os formatos que quer usar.

Vale salientar que existem outras plataformas como o Twitter Ads, Youtube Ads e o LinkedIn Ads. Porém, como citamos anteriormente, tudo vai depender do seu objetivo inicial e do seu planejamento.

Gostou? Agora é só otimizar as suas estratégias com as dicas que demos aqui. Aliás, aproveite e leia nossa matéria sobre como anunciar no Instagram.