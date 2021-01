Trabalhar pela internet se tornou uma realidade para muitas pessoas que tiveram a renda reduzida por conta da pandemia do Coronavírus. A vantagem é que o ambiente digital disponibiliza muitas alternativas para quem deseja ganhar um dinheiro extra, mesmo sem sair de casa.

Hoje é possível abrir uma loja online, vender objetos que você não usa mais ou até mesmo comercializar produtos de terceiros. Aliás, a profissão de influenciador digital tem encantado pessoas de todas as idades e se tornou uma ocupação real para muitos jovens, adultos e até mesmo idosos.

Por isso, se você tem interesse em começar a trabalhar pela internet e faturar, confira nessa matéria algumas ideias incríveis. Separamos por aplicativos e conteúdos para produzir online. Certamente você encontrará algo que se encaixe no seu perfil.

Aplicativos para trabalhar pela internet e ganhar uma renda extra

Trabalhar pela internet significa ter mais flexibilidade e não precisar pegar trânsito e bater ponto no escritório. Porém, esse tipo de ocupação exige mais disciplina, além do que você deve encontrar algo que goste, para que consiga ter determinação e não se desestimular em pouco tempo.

Primeiramente, conheça as suas habilidades e potencialidades. Então coloque em prática o que você sabe fazer. Para te ajudar, listamos algumas plataformas que podem ajudar nesse momento inicial a conseguir uma renda extra.

Airbnb

Muitas pessoas ainda não conhecem as possibilidades proporcionadas pelo Airbnb. Essa plataforma permite que você alugue a sua casa ou apartamento para viajantes de todo o mundo. Mas você pode oferecer todo o imóvel no anúncio, ou apenas aquele quartinho que fica cheio de tralhas e você não sabe o que fazer com ele.

Sem dúvidas, essa é uma alternativa mais em conta tanto para quem deseja pagar mais barato do que numa hospedagem num hotel, como também para quem quer trabalhar pela internet com o aluguel de espaços. Mas vale salientar que toda a negociação ocorre por meio da plataforma.

Porém, se você possui algum conhecimento específico, pode partir para as próximas opções de aplicativos que falaremos a seguir. Certamente, eles são perfeitos para quem é freelancer e deseja prestar seus serviços diretamente para uma empresa.

Workana – descubra como é fácil trabalhar pela internet

O Workana é uma plataforma conhecida por trabalhadores autônomos ou pessoas que estão buscando trabalho. Nesse espaço, você encontrará empresas em busca de freelancers para os seus projetos.

A própria ferramenta classifica os melhores profissionais e os indica para essas empresas. Além disso, as categorias são diversas, ou seja, você encontrará trabalhos nas áreas de marketing e vendas, tecnologia da informação, finanças, suporte administrativo e design.

99freelas

Já o 99freelas funciona de forma similar ao Workana, e é perfeito para quem quer trabalhar pela internet. Por exemplo, se você tiver algum conhecimento como designer gráfico ou tradutor, poderá facilmente encontrar projetos e enviar a sua proposta. Sem dúvidas, você conseguirá algum trabalho. Mas, vale salientar que se tornar um membro premium pode aumentar as suas possibilidades.

Get Ninjas

Se você é diarista, encanador ou eletricista, se cadastre nessa plataforma para conseguir trabalhos. Você poderá anunciar os seus serviços de forma remota e conseguir algum cliente. Ou seja, essa plataforma ajuda a quem quer trabalhar pela internet, porém a concretização de alguns serviços são feitos fora do digital.

Hotmart

O Hotmart também é uma ferramenta ideal para quem deseja ganhar dinheiro em casa. Através dela você poderá se tornar um afiliado e vender ebooks, cursos online, entre outras coisas. Em seguida, a porcentagem de cada venda é revertida para você. Vamos a outras ideias de como trabalhar pela internet.

Outras ideias de conteúdo digital para trabalhar pela internet

Além desses aplicativos que mencionamos, é possível trabalhar de forma direta com o seu cliente ou seguidor. Saiba mais e aproveite para pensar em como gerar uma renda extra.

Influenciador digital

Se você tem domínio em algum assunto, seja moda, saúde ou games, porque não se tornar um influenciador digital? Essa profissão vem ganhando um destaque nos últimos anos, em todo o mundo.

Os influencers são capazes de influenciar a opinião das pessoas, lançar tendências e modas. Além disso, esse profissional pode trabalhar pela internet diretamente com marcas ou ser um afiliado. Aliás, poderá criar o seu próprio blog ou um canal no Youtube.

Consultoria de marketing

Se você manja de marketing e vendas, aproveite o boom da internet para vender os seus conhecimentos. O ideal é que você comece com pequenas empresas, prestando consultorias a elas e outros profissionais que precisarem se desenvolver na internet.

Vendas em Marketplaces

Além de criar a sua loja online, você ainda poderá cadastrar os seus produtos em algum marketplace. A principal vantagem é não precisar gastar dinheiro com a criação de site e ter um alcance significativo de clientes nessas plataformas.

Aliás, se você se interesse em vender no Mercado Livre, confira nossa matéria explicando o passo a passo. Veja como potencializar as suas vendas utilizando os canais certos ao trabalhar pela internet.