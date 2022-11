36ª rodada: veja as chances de rebaixamento na Série A do Brasileirão

Faltam apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na Série A. O time do Juventude já está oficialmente rebaixado para a segunda divisão e, por isso, restam apenas três vagas a serem definidas na reta final da temporada. Confira as chances de rebaixamento na Série A para a Série B de 2023.

Quem tem mais chances de rebaixamento no Brasileirão da Série A?

Com a Juventude já confirmada na Série B de 2023, as equipes de Avaí, Atlético GO, Ceará, Cuiabá e Coritiba são as equipes com mais chances de rebaixamento. Ponto por ponto, elas disputam as últimas rodadas na temporada para permanecerem na elite do futebol brasileiro.

De acordo com o estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Avaí pode ser rebaixado já na 36ª rodada se não vencer o Santos fora de casa. O confronto é importante para o clube catarinense.

Confira os números de acordo com os matemáticos da UFMG até o início da 36ª rodada.

Avaí - 99.97%

Atlético GO - 92.5%

Ceará - 83.4%

Cuiabá - 15.9%

Coritiba - 8.2%

Quantas rodadas faltam no Brasileirão de 2022?

Apenas três rodadas, contando com a 36, serão disputadas na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A.

São 38 rodadas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A, divididas em primeiro e segundo turno na temporada com dezenove rodadas. O elenco que terminar em primeiro lugar com mais pontos é declarado o campeão, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

A última rodada do Brasileirão em 2022 está agendada para 13 de novembro, domingo, com todos os jogos no mesmo horário, às quatro da tarde, pelo horário de Brasília. As transmissões são feitas pela Globo, Sportv, Premiere e também no GloboPlay.

A Série A do Brasileirão também oferece vagas para a Libertadores e Sul-Americana.

Quais equipes sobem da Série B para Série A do Brasileirão

Quatro equipes sobem da segunda para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Grêmio já estão confirmados para a elite de 2023, enquanto Bahia e Vasco brigam na última rodada pelo acesso.

As chances do Bahia, segundo a UFMG, são de 97.6%, enquanto o Vasco tem 52.8%. Correm por fora as equipes de Ituano, com 49.6% e o Sport com chances mínimas de se consagrar.

O Bahia precisa vencer o CRB, enquanto o Vasco joga em confronto direto com o Ituano no domingo, em Itu, no interior paulista.

Já o Sport enfrenta o Vila Nova, fora de casa, enquanto torce por tropeços dos adversários.

