Atlético-MG x Palmeiras: onde vai passar e horário do Brasileirão – 28/9

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, com transmissão na TV aberta

Líder do Brasileirão com vantagem de oito pontos, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, sétimo colocado na tabela, nesta quarta-feira, 28 de setembro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada às 21h45 (horário de Brasília). Para não perder nada, confira onde vai passar Atlético-MG x Palmeiras hoje ao vivo.

Confira no texto a seguir os palpites do UOL Esportes, a escalação do Palmeiras para o jogo de hoje, o que esperar da partida e qual é o desempenho do clube alviverde na reta final do Brasileirão.

Onde vai passar jogo do Atlético-MG x Palmeiras hoje

O jogo do Atlético MG e Palmeiras hoje vai passar na Globo e Premiere, às 21h45 (horário de Brasília), além da transmissão do GloboPlay, serviço de streaming.

Com transmissão na TV aberta, o canal da Globo vai passar todas as emoções do clássico entre Atlético Mineiro e Palmeiras nesta quarta-feira, entre os estados de SP, MG, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR, SC e DF, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola após o capítulo da novela ‘Pantanal’.

O torcedor que mora em outros estados pode assistir no Premiere, pay-per-view, disponível em operadoras de TV por assinatura. Porém, o pacote de canais de futebol pode ser adquirido apenas por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra maneira de assistir é o GloboPlay, plataforma de streaming, disponível através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Arbitragem de Atlético MG x Palmeiras:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Como estão Atlético MG e Palmeiras na reta final?

Na sétima posição da tabela com 40 pontos, o Atlético Mineiro vem de derrota para o Avaí na última rodada. Com dez vitórias, dez empates e sete derrotas, o clube mineiro tem o aproveitamento de 49%, com 34 gols marcados e 30 sofridos. Como mandante, o Galo pode dar trabalho ao rival, já que tem cinco vitórias, quatro derrotas e quatro empates também.

Se vencer nesta quarta-feira, o Atlético permanece na posição, mas soma pontos na reta final da temporada para continuar na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América da próxima edição.

Do outro lado, o Palmeiras segue tranquilo na liderança do Brasileirão com 57 pontos, oito de vantagem com relação ao segundo colocado, o Internacional. Com doze rodadas sem perder, o elenco alviverde quer manter o recorde alto e, para isso, terá de desdobrar o grupo mineiro e levar assim os três pontos para o Allianz Parque. Ao todo, contabiliza dezesseis vitórias, nove empates e duas derrotas com a melhor campanha com o ataque, defesa e o aproveitamento em 70%, além de ter 44 gols marcados e 19 sofridos apenas.

Escalação do Palmeiras hoje

Na última rodada, o Palmeiras utilizou o elenco completo para enfrentar o Santos no clássico paulista. Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez ocuparam a defesa, enquanto Bruno Tabata, nova contratação do grupo alviverde, ficou no meio de campo ao lado de Scarpa e Zé Rafael.

Nenhum dos jogadores acertou as redes do Peixe, foi Miguel, que deixou o banco no segundo tempo, que marcou o gol da vitória.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Abel Ferreira deve convocar todos os atletas titulares. A dúvida fica no ataque, com Dudu, Rony e Breno Lopes ou Bruno Tabata. Gustavo Scarpa, destaque do meio de campo palmeirense, também estará com a camisa titular, enquanto Atuesta substitui Danilo.

O técnico português tem muitos desfalques em seu plantel de jogadores. Raphael Veiga, principal goleador do elenco, está fora por lesão, assim como Jailson e Fabinho. Por suspensão, Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Zé Rafael e o próprio Abel Ferreira cumpre suspensão.

Danilo foi expulso na última partida e por isso não vai jogar hoje. O goleiro Weverton, que defendeu a Seleção Brasileira ontem em Paris, também está fora.

Escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piquerez; Atuesta, Gustavo Scarpa, Luan; Dudu, Breno Lopes e Rony;

Palpites UOL

A disputa entre Atlético Mineiro e Palmeiras dentro de campo reúne duas das maiores equipes de qualidade do atual cenário do futebol brasileiro. Na temporada passada, o Galo venceu três competições, enquanto o Palmeiras levou a Libertadores por dois anos seguidos com Abel Ferreira.

De acordo com os palpites dos setoristas no UOL Esportes, os dois palpites são de empates. Isso porque o duelo traz dois elencos favoritos na competição. Para o jornalista Guilherme Egydio, o Atlético chega em um momento complicado e, por isso, fará de tudo para levar os três pontos dentro de casa mesmo com todas as dificuldades. Já o Verdão, em um melhor momento, é o favorito. Mesmo assim, o empate em 1 x 1 deve ser o placar.

Já para Leonardo Maiolino, setorista do Palmeiras no portal UOL, os desfalques devem atrapalhar o Verdão, já que Raphael Veiga, o goleiro Weverton e Danilo, estão fora por lesões ou suspensões. Por isso, o resultado em 1 x 1 deve ser o placar do jogo ao apito final.

Próximos jogos do Palmeiras:

O Palmeiras só disputa o Campeonato Brasileiro na Série A neste momento. Eliminado na Libertadores e Copa do Brasil, o elenco foca 100% de sua atenção no torneio nacional para conquistar o título de número 11 em sua história no futebol.

Nas próximas rodadas, as dez que faltam, o Verdão terá que vencer todos os confrontos para carimbar o título antes mesmo da temporada acabar. Com a vantagem de oito pontos, o grupo terá de aumentar esse número e, aí, poderá levantar o troféu e levar para casa a premiação de R$ 33 milhões por consagrar-se o campeão da edição 2022 do Brasileirão.

Entre os próximos jogos, aparecem duelos com o Botafogo, Coritiba e Atlético Goianiense. Por isso, fique atento e anote na agenda.

Próximos jogos do Palmeiras:

Botafogo x Palmeiras – Segunda-feira, 03/10 às 20h – Brasileirão

Palmeiras x Coritiba – Quinta-feira, 06/10 às 19h – Brasileirão

Atlético GO x Palmeiras – Segunda-feira, 10/10 às 18h – Brasileirão

Palmeiras x São Paulo – Domingo, 16/10 às 16h – Brasileirão

