Final feminina Corinthians hoje: onde vai passar e horário – 24/09/2022

Confira onde assistir ao jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução / Rodrigo Gazzanel @SCCPFutFeminino

Na primeira partida da final, Inter e Corinthians empataram em 1 a 1, com decisão aberta

Tem decisão no Brasileirão Feminino hoje! Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado, 24 de setembro, na Neo Química Arena, na capital paulista, pela partida de volta na final às 14h (Horário de Brasília). Saiba onde vai passar o jogo da Final feminina Corinthians hoje ao vivo na TV aberta.

No primeiro jogo, Internacional e Corinthians ficaram no empate em 1 x 1, com decisão em aberto.

Onde vai passar a Final feminina Corinthians hoje

O jogo da final feminina Corinthians hoje vai passar na BAND, na TV aberta, e no SporTV, pela TV fechada, a partir das 14h (Horário de Brasília), diretamente da Neo Química Arena. Além disso, o torcedor também pode curtir através do ElevenSports, GloboPlay e o site da BAND de graça.

Quer curtir todas as emoções da final feminina entre Corinthians e Internacional hoje no Brasileirão? Basta sintonizar o canal da BAND, disponível para todo o país ao vivo e de graça. A narração será de Isabelly Morais com comentários de Alline Calandrini e Milene Domingues.

Outra opção para o torcedor é curtir através do SporTV, disponível através das operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional. Renata Silveira é quem narra a partida enquanto Ana Thaís Matos e Paulo César Vasconcellos comentam.

Para acompanhar online, basta sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV. Se preferir, tem as opções do ElevenSports e o site da BAND, totalmente de graça em ambas as possibilidades.

Corinthians x Internacional:

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

> Candidatos a governador de Pernambuco 2022 + números

Primeira partida de Internacional x Corinthians na final

No primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, Internacional e Corinthians empataram em 1 x 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na partida de ida. O encontro aconteceu em 18 de setembro da temporada atual.

No primeiro tempo, aos 31 minutos, Millene abriu o placar em favor do Internacional. Os dois elencos começaram muito bem o confronto, com desempenho equilibrado. O Timão tentou deixar tudo igual, mas não conseguiu.

Pela segunda etapa, o Corinthians conseguiu empatar o placar com Jhennifer, aos 12 minutos de jogo. Os anfitriões conseguiram deixar tudo igual, mas não conseguiram ultrapassar a defesa eficiente das alvinegras.

No finalzinho da partida, o Inter ainda perdeu Isabela, expulsa pela árbitra. Com isso, tudo está em aberto para este sábado na final.

Confira como foi a primeira partida da final feminina no vídeo a seguir.



+ Impedimento na Copa do Mundo 2022: o que diz regulamento

Qual é a Premiação do Brasileirão Feminino?

Quem vencer o Campeonato Brasileiro Feminino vai embolsar a premiação de R$ 1 milhão, distribuído pela CBF. Já o vice-campeão vai levar R$ 500 mil como possibilidade de recompensa na temporada.

O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi o grande responsável por divulgar todos os valores da premiação da competição feminina na temporada atual. Este ano, o valor é cinco vezes maior do que na edição passada, enquanto o vencedor levou R$ 100 mil no último ano.

A CBF investe R$ 15 milhões no Brasileirão Feminino todos os anos. A entidade é responsável por financiar e organizar todo o torneio. Ao todo, serão distribuídos R$ 5 milhões diretamente aos dezesseis clubes que participam da competição, além de R$ 1,3 milhão ao vencedor ao longo da competição.

Leia também: Quais são as maiores torcidas do Brasil? Veja ranking