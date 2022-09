Candidatos a governador de Pernambuco 2022 + números

São 11 os candidatos a governador de Pernambuco 2022, nas eleições nacionais. O atual governador pernambucano, Paulo Câmara (PSB), não pode concorrer novamente, pois já foi eleito em dois mandatos seguidos. Seu partido, PSB, governa o estado há mais de 15 anos.

Neste ano, Marília Arraes (Solidariedade) lidera a disputa, seguida pelos candidatos Anderson Ferreira (PL), Raquel Lyra (PSDB), Danilo Cabral (PSB) e Miguel Coelho (União Brasil), de acordo com a última pesquisa Ipec do estado, divulgada na quarta-feira (21).

Quem são os candidatos a governador de Pernambuco 2022

Anderson Ferreira (PL): 22

Nascido na capital pernambucana, Anderson Ferreira tem 49 anos e é empresário. O candidato já foi prefeito de Jaboatão dos Guararapes (PE) entre os anos de 2016 e 2022, deixando o cargo este ano para concorrer ao governo.

Ferreira foi deputado estadual entre 2011 e 2016. O político é o atual presidente do PL em Pernambuco e em este ano está na disputa para governador de seu estado. Este ano, em entrevista ao Uol, o candidato do partido de Bolsonaro afirmou que Lula (PT) já é passado em Pernambuco. Ferreira também afirmou ao veículo que não tem 100% de confiança no processo eleitoral do Brasil.

Entre suas propostas estão o investimento em tecnologia na educação, a conclusão de obras de BRTs, geração de empregos e a universalização do acesso à água no estado. Em relação à saúde pública, Ferreira quer investir em parcerias público-privadas para melhoria do sistema.

A advogada Izabel Urquiza (PL), de 54 anos, é a vice em sua chapa. O número de sua legenda é 22.

Cláudia Ribeiro (PSTU): 16

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Cláudia Ribeiro foi criada em Recife (PE). A candidata tem 50 anos e é professora da Rede Pública Municipal. Cláudia foi diretora do Sindicato Municipal dos Professores do Recife (Simpere) e membro da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular (CSP Conlutas). A candidata já tentou se eleger como vereadora e prefeita da capital de Pernambuco e deputada estadual, mas não teve sucesso em nenhuma das eleições.

A candidata afirmou que uma de suas propostas é implementar a reforma agrária no estado. Com relação à saúde, Cláudia pretende aumentar o piso salarial dos enfermeiros e o fortalecimento do SUS. A candidata tem também a intenção de fazer com que cada bairro escolha seus delegados. O professor Mariano de Macedo (PSTU), de 57 anos, é o vice da chapa. O número de sua legenda é 16.

Danilo Cabral (PSB): 40

Danilo Cabral é o candidato do PSB, partido que governa seu estado desde 2007. Formado em direito, Cabral já foi vereador de Recife e deputado federal por três mandatos. O candidato fez parte da secretaria de Administração de Recife, além de ter sido titular também nas secretarias estaduais de Educação, de Cidades e de Planejamento e Gestão de Pernambuco.

Lula (PT) declarou apoio ao candidato do PSB e João Campos (PSB), prefeito de Recife (PE), está ajudando na campanha de Cabral. O candidato pretende valorizar os profissionais da educação, implantar mais escolas com ensino integral e aumentar as creches. Cabral prometeu também combater à violência doméstica e familiar e buscar a equidade de gênero nos cargos de seu governo.

A engenheira Luciana Santos (PCdoB), de 56 anos, compõe a chapa. O número de sua legenda é 40.

Jadilson Bombeiro (PMB): 35

Nascido em Recife (PE), Jadilson tem 44 anos e é sargento do Corpo de Bombeiros. O candidato Direito e em Ciência Política e pós graduado em Direito Penal e em Processo Penal. Jadilson atualmente é suplente de vereador em Olinda (PE). Este ano, o candidato se envolveu em uma polêmica, segundo a CBN recife, em entrevista a um podcast, Jadilson falou que denúncias feitas por mulheres sobre assédio muitas vezes não passam de pequenas coisas e paranoias.

À CBN, ele afirmou que se expressou mal. O sargento também já foi questionado sobre a chapa de seu partido (Partido da Mulher Brasileira) ser encabeçada por um homem. O candidato respondeu que uma mulher foi escolhida como vice e isto justificaria tal decisão.

Jadilson afirmou que pretende capacitar a população para empregá-las, além disso, o candidato pretende fazer parcerias com empresas para gerar mais empregos. Em relação à segurança pública, o sargento argumentou que vai policiar as guardas municipais. A advogada Fernanda Souto Maior (PMB), de 41 anos, é vice na chapa. O número de sua legenda é 35.

Candidatos a governador de Pernambuco 2022 – João Arnaldo (PSOL): 50

Com 47 anos, João Arnaldo nasceu em Salgueiro (PE). O candidato do PSOL é mestre em desenvolvimento e meio ambiente e faz doutorado em direito ambiental e sustentabilidade. Arnaldo já concorreu a vice-prefeito de Recife (PE) em 2020, na chapa com Marília Arraes (no PT na época), mas não teve sucesso.

Em 2022, João afirmou na sabatina do Uol/Folha que o PSB, partido que governa o estado, está mais alinhado com a direita e apoia o PT como forma de oportunismo. O concorrente à disputa do governo declarou apoio à candidatura de Lula (PT).

O candidato afirmou que vai apoiar a agricultura familiar e taxar o uso de agrotóxicos, se for eleito. João prometeu também criar um programa que dará auxílio de R$600,00 para pessoas que estão na extrema pobreza. Este ano, Alice Gabino (Rede Sustentabilidade), de 42 anos, é vice na chapa. O número de sua legenda é 50.

Jones Manoel (PCB): 21

Jones Manoel é o candidato mais jovem ao governo, com 32 anos. Jones é formado em história, mestre em serviço social. O candidato é professor, youtuber, além de militante do Partido Comunista Brasiliero (PCB). Em entrevista à CBN, Jones criticou outras candidaturas ao governo, afirmando que as famílias Krause, Campos, Arraes, Coelho são tradicionais e estão no poder há muito tempo.

O candidato propõe redução de impostos, a readmissão de cobradores de ônibus demitidos, além de prometer construir 100 mil casas por ano em Pernambuco. A assistente social Raline Almeida (PCB), de 31 anos, engrossa a chapa. O número de sua legenda é 21.

Marília Arraes (Solidariedade): 70

Com 38 anos, Marília Arraes é neta do ex-governador de de Pernambuco, Miguel Arraes. Marília iniciou sua carreira política ainda jovem no movimento estudantil na Faculdade de Direito do Recife. A candidata já foi vereadora do Recife por três mandatos e é deputada federal desde 2019. Nas últimas eleições municipais, a candidata do Solidariedade tentou se eleger para a prefeitura de Recife, mas perdeu no segundo turno para seu primo João Campos (PSB).

Este ano, a candidata afirmou que não irá a nenhum debate, pois não quer “se digladiar com ninguém”. Ela ainda falou que pode mudar de ideia no segundo turno. Com relação as suas propostas, Marília quer criar uma escola de design da Universidade de Pernambuco (UPE) no Agreste, reduzir o desemprego e reformular o programa Chapéu de Palha para beneficiar os trabalhadores da entressafra. O deputado federal Sebastião Oliveira (Avante), de 54 anos, é o vice da chapa. O número de sua legenda é 77.

Candidatos a governador de Pernambuco 2022 – Miguel Coelho (União Brasil): 44

O candidato de 33 anos é filho do senador de Pernambuco Fernando Coelho (MDB). Miguel Coelho é formado em direito e pós-graduado em liderança e gestão pública. O candidato foi prefeito de Petrolina (PE) e também deputado estadual.

Durante seu tempo no Congresso, criou a Comissão do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) com intuito de investigar atrasos de obras. Em um comício realizado em Casinha (PE), essa semana, o candidato criticou o governo do PSB no estado e afirmou que não se intimida com ameaças feitas por seus opositores.

Entre suas propostas, Coelho disse que vai construir restaurantes populares e implementar o programa de renda mínima no estado. A empresária Alessandra Vieira (União Brasil), de 49 anos, é sua vice. O número de sua legenda é 44.

Pastor Wellington (PTB): 14

Nascido em Garanhuns (PE), Pastor Wellington é pastor evangélico e advogado. O candidato tem 49 anos e é presidente estadual de seu partido, o PTB. Wellington já se candidatou para deputado federal nos anos de 2006 e 2018 e para deputado estadual no ano de 2014.

Nas últimas eleições municipais, em 2020, o candidato foi vice na chapa de do Coronel Alberto Feitosa, mas não foi eleito. Em entrevista à CBN, o candidato declarou que é o único apoiador de Bolsonaro (PL) no estado e pediu apoio dos eleitores conversadores de Pernambuco.

Entre suas propostas estão a criação de parcerias público-privadas na saúde, redução de impostos e a criação de um centro de pesquisa na cidade de Petrolina. Este ano, sua vice é a advogada Caroline Tosaka (PTB), de 39 anos. O número de sua legenda é 14.

Candidatos a governador de Pernambuco 2022 – Raquel Lyra (PSDB): 45

Nascida na capital pernambucana, Raquel Lyra tem 44 anos e é advogada. A candidata tem pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas e já foi delegada da Polícia Federal. Lyra foi eleita prefeita da cidade de Caruaru (PE) nos anos de 2016 e 2020, além de ter sido deputada estadual duas vezes.

Lyra afirmou, na inauguração do comitê do candidato a deputado federal, Delegado Francisco (PSDB), que combater a corrupção e acabar com a pobreza são os objetivos de seu governo. Entre suas propostas estão a criação de um hospital do câncer no sertão e o desenvolvimento do Plano de Transporte da Região Metropolitana do Recife. Este ano a candidata concorre ao governo do estado e tem a deputada Priscila Krause (Cidadania), de 44 anos, como vice. O número de sua legenda é 45.

Ubiracy Olimpío (PCO): 29

Ubiracy Olímpio tem 61 anos e é nascido em Recife (PE), mas se mudou para Olinda (PE) quando criança. O candidato é escritor e poeta. Olímpio foi candidato a prefeito em Jaboatão dos Guararapes (PE), onde mora, em 2020, mas sem sucesso. Olímpio promete a dissolução da Polícia Militar, a reestatização de empresas, criação do bilhete único, entre outras propostas, se for eleito. Anderson Isaias (PCO) é seu vice na chapa. O número de sua legenda é 29.