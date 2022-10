Clássico alvinegro neste sábado é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com as equipes na parte de cima da classificação

Horário do jogo do Corinthians hoje e onde assistir Brasileirão – 22/10/2022

Tem clássico paulista na programação! O Corinthians tem um compromisso com o Santos neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo do Corinthians hoje vai ser na Vila Belmiro, pelo segundo turno na temporada do futebol. O clássico alvinegro tem transmissão pela televisão e online.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians e Santos hoje sábado às 19h (Horário de Brasília), terá transmissão do Premiere, pay-per-view na TV fechada.

Porém, o torcedor também pode assistir o jogo através do GloboPlay, plataforma de streaming disponível somente para assinantes.

Data: 22 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Como vem Santos e Corinthians hoje?

O Santos busca o seu espaço na zona de conforto do Brasileirão. Em décimo segundo lugar com 43 pontos, coleciona onze vitórias, dez empates e onze derrotas entre as trinta e duas rodadas disputadas. Jogando em casa, na Vila Belmiro, o Peixe vai contar com o apoio indescritível da torcida para levantar o elenco e garantir os três pontos no clássico.

O time venceu as duas últimas rodadas, incluindo o RB Bragantino no fim de semana passado.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Felipe, Eduardo, Luiz Felipe, Nathan Santos; Rodrigo Fernández, Camacho, Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O Corinthians tenta se recuperar da derrota nos pênaltis para o Flamengo na última quarta-feira, pela final da Copa do Brasil. Com o gol de Giuliano no segundo tempo, o alvinegro empatou e levou aos pênaltis, mas perdeu depois de Fagner e Mateus Vital perderem as cobranças.

Agora, o time vai buscar o seu espaço na parte de cima da tabela do Brasileirão para garantir a vaga direta na Libertadores do ano que vem. Neste momento o Timão está em quinto lugar com 54 pontos, conquistados em quinze vitórias, nove empates e sete derrotas.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Lucas Piton, Fagner, Gil, Fabio Santos, Balbuena; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto; Roger Guedes e Yuri Alberto.

Quem ganhou mais confrontos entre Santos e Corinthians?

O Corinthians é quem mais ganhou no clássico alvinegro contra o Santos. Em toda a história do futebol, as equipes se enfrentaram em 346 oportunidades com 135 triunfos ao Corinthians, cem empates e 111 vitórias ao Peixe, de acordo com dados do portal Meu Timão.

No quesito gols, o Timão também leva a melhor com 597 diante de 514 do Santos. A última vez que os dois se encontraram foi em 13 de julho de 2022, pelas oitavas de final na Copa do Brasil.

Com o placar de 1 a 0, o Santos venceu o Corinthians, mas foi o Timão quem avançou até as quartas de final.

Confira no vídeo os melhores momentos do último clássico entre Corinthians e Santos.



Programação de jogos da rodada no Brasileirão

Além do confronto entre Santos e Corinthians neste sábado, outros nove jogos também serão realizados neste fim de semana pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a programação completa e todos os horários dos jogos.

Sábado (22/10):

16h30 – RB Bragantino x Athletico PR

19h – América MG x Flamengo

19h – Santos x Corinthians

21h – Palmeiras x Avaí

Domingo (23/10):

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Coritiba x Internacional

18h – Atlético GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

Segunda-feira (24/10):

20h – Fortaleza x Atlético MG

