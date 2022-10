A disputa pelo acesso traz Grêmio e Bahia em confronto neste domingo, às 16h (Horário de Brasília), pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Horário do jogo do Grêmio e Bahia e onde assistir vivo hoje (15)

Praticamente empatados na tabela, Grêmio e Bahia entram em campo neste domingo, 16 de outubro, na briga pela liderança da Série do B do Brasileirão. Quem ganhar os três pontos hoje estará mais perto de chegar a sonhar Série A.

O jogo do Grêmio hoje será em Porto Alegre e está marcado para às 16 horas (horário de Brasília). A boa notícia para o torcedor é que a partida vai passar na TV aberta para os estados do RS e BA.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje, domingo

O jogo do Grêmio hoje vai passar na Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília), ao vivo. Com transmissão para os estados de RS e BA, a partida da Série B do Brasileirão será exibida de graça e ao vivo pela Rede Globo, disponível na TV aberta. Basta sintonizar para curtir todas as emoções da luta pelo acesso.

Para quem está acostumado com a TV paga, o SporTV 2 e o Premiere, pay-per-view de canais, está disponível como maneira de assistir todos os lances. As emissoras não divulgaram as equipes de transmissões.

Online, o aplicativo do GloboPlay para celular, tablet, computador e smartv retransmite as imagens para assinantes e não-assinantes, mas apenas quem mora nos estados de RS e BA de graça.

GRÊMIO

Com 56 pontos conquistados em segundo lugar, o Grêmio está próximo de conquistar o acesso até a elite do futebol brasileiro nas próximas rodadas da competição. Com quinze vitórias, doze empates e sete derrotas, o tricolor gaúcho pode aumentar a sua vantagem com relação ao Bahia, terceiro lugar, se vencer hoje.

O time tem o quarto melhor ataque da temporada com 41 gols marcados e 23 sofridos, segunda melhor defesa.

BAHIA

Logo atrás, em terceira posição, vem o Bahia com 56 pontos. O elenco contabiliza dezesseis vitórias, oito empates e dez derrotas na competição com o saldo de duas rodadas sem perder na Série B do Brasileirão.

Com o resultado, poderá ocupar a vice-liderança da classificação e ficar ainda mais próximo de se garantir na parte de cima da tabela. O elenco baiano tem a terceira melhor defesa com 25 gols sofridos e 38 marcados.

