Horário do jogo do Palmeiras hoje e onde vai passar – 06/12

Em seu último compromisso na temporada, o Palmeiras pode conquistar o título do Brasileirão nesta quarta-feira, 06 de dezembro, na última rodada do campeonato. O jogo do Palmeiras é contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

A conquista nesta quarta pode significar o 12º título brasileiro do Palmeiras na história.

Acompanhe: horário dos jogos da última rodada do Brasileirão 2023

Quem vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje?

Após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão', a TV Globo transmite o jogo do Palmeiras e Cruzeiro ao vivo às 21h30, horário de Brasília, para os estados de SP, RS, PR, SC, GO, MT, MS, TO, CE, MA, PI, RN, SE e PA com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores.

Com Luiz Carlos Jr., Ana Thaís Matos e Dodô, o Sportv e o Premiere, canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura, vão exibir o confronto da última rodada do Brasileirão para todo o país. O pay-per-view pode ser comprado à parte no pacote da TV paga.

Os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pertencem à Rede Globo, nenhuma outra emissora pode exibir as partidas nesta quarta-feira.

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Anderson Daronco

Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere

Veja: Quantos Brasileirões o Palmeiras tem?

Provável escalação de Cruzeiro x Palmeiras

O técnico Paulo Autuori conseguiu salvar o Cruzeiro do rebaixamento, mas ainda resta um último desafio: conquistar a vaga para a Sul-Americana. O comandante não terá disponível o atacante Wesley, que operou o ombro esquerdo recentemente, o volante Matheus Jussa, lesão muscular na coxa direita, o volante Ramiro, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco, e o atacante Rafael Bilu, que se recupera de uma ruptura no tendão de aquiles da perna esquerda.

Já o Palmeiras, do treinador Abel Ferreira, deve manter a mesma escalação do jogo passado, contra o Fluminense. Rony, Dudu e Gabriel Menino, lesionados de longa data, continuam sendo os desfalques do plantel alviverde.

Confira as prováveis escalações do jogo do Palmeiras e Cruzeiro no Brasileirão.

Escalação do jogo do Cruzeiro:

Goleiro: Rafael Cabral

Laterais: Marlon e Willian

Zagueiros: Luciano Castán e João Marcelo

Meias: Ian Luccas, Japa e Lucas Silva

Atacantes: Arthur Gomes, Matheus Pereira e Bruno Rodrigues

Escalação do jogo do Palmeiras:

Goleiro: Weverton

Laterais: Piquerez, Marcos Rocha e Mayke

Zagueiros: Murilo e Gustavo Gómez

Meias: Zé Rafael, Raphael Veiga e Richard Ríos

Atacantes: Breno Lopes e Endrick

Do que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro?

O Palmeiras solta o grito de campeão brasileiro se vencer, empatar ou até mesmo se perder para o Cruzeiro nesta quarta-feira. Líder com 69 pontos, o alviverde tem três pontos de vantagem contra o Atlético Mineiro, segundo colocado, além da extrema diferença no saldo de gols.

Como depende apenas de si mesmo, o Verdão só precisa do empate ou vitória para levantar o caneco pela 12ª vez em sua história, uma vez que iria para 71 ou 72 pontos e, mesmo se o Atlético vencer o Bahia, o alviverde não poderia mais ser alcançado na classificação.

Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro e o Atlético Mineiro vencer o Bahia, os dois terminariam empatados na pontuação, 69 pontos, e com o mesmo número de vitórias. Aí, o segundo critério de desempate do Brasileirão entra em cena: o saldo de gols.

Neste caso, o Palmeiras tem 31 e o Atlético 23, ou seja, o Galo terá que marcar mais de oito gols e torcer para o Cruzeiro golear o alviverde. Para chegar ao saldo de gols a conta é o número de gols marcados na competição menos os gols sofridos.

Palmeiras é campeão se: vencer ou empatar com o Cruzeiro

Palmeiras perde o título se: perder para o Cruzeiro de goleada e o Atlético MG vencer o Bahia com 8 gols ou mais

Classificação do Brasileirão

Na última rodada do Brasileirão, duas equipes disputam o título enquanto outras três brigam para não serem rebaixadas. América Mineiro, Coritiba e Goiás já estão rebaixados para a segunda divisão.

1) Palmeiras - 69 pontos (saldo de gols 31)

2) Atlético MG - 66 pontos (saldo de gols 23)

3) Flamengo - 66 pontos (saldo de gols 15)

4) Grêmio - 65 pontos

5) Botafogo - 64 pontos

6) RB Bragantino - 62 pontos

7) Fluminense - 56 pontos

8) Athletico PR - 56 pontos

9) Internacional - 52 pontos

10) Fortaleza - 51 pontos

11) São Paulo - 50 pontos

12) Cuiabá - 48 pontos

13) Corinthians - 47 pontos

14) Cruzeiro - 46 pontos

15) Santos - 43 pontos

16) Vasco - 42 pontos

17) Bahia - 41 pontos

18) Goiás - 35 pontos

19) Coritiba - 30 pontos

20) América MG - 24 pontos

