Horário e canal: onde assistir Atlético GO x Ponte Preta ao vivo - 23/06

Nesta sexta-feira, 23 de junho, o confronto entre Atlético GO x Ponte Preta vai acontecer às 19h, horário de Brasília, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes ocupam o meio da classificação.

Qual canal vai passar Atlético GO x Ponte Preta ao vivo

O SporTV e o Premiere vão transmitir a partida entre Atlético GO x Ponte Preta ao vivo nesta sexta-feira. Só dá para assistir na televisão paga.

Quem não é assinante pode comprar o pacote de canais de futebol de maneira avulsa no site www.premiere.globo.com ou no próprio aplicativo.

Horário: sete horas da noite

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Onde assistir Atlético GO x Ponte Preta: SporTV e Premiere

Prévia de Atlético GO e Ponte Preta

O duelo entre Atlético Goianiense e Ponte Preta foi disputado em 14 oportunidades no futebol nacional, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O Dragão tem a vantagem com seis vitórias, além de cinco empates e apenas três triunfos para a Macaca.

O último encontro das equipes aconteceu em 14 de outubro de 2019, na 29ª rodada da Série B do Brasileirão, com empate sem gols e um ponto para os dois lados.

Com 17 pontos, o Atlético Goianiense ocupa a 10ª posição com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. O time goiano não vence há seis rodadas e, por isso, tenta retomar o caminho das vitórias no jogo de hoje. O time não tem novos desfalques.

Para a Ponte Preta, o desafio é se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. Em 15º lugar com 12 pontos, o clube paulista contabiliza duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. Para o jogo desta sexta-feira, o desfalque da Macaca é Fábio Sanches, expulso na última rodada.

Escalação do Atlético GO: Diego Terra; Heron, Soares, Renato Alves; Matheus Sales, Bruno, Rhaldney, Jefferson; Luiz Fernando, Shaylon e Gustavo Lopes (Técnico: Alberto Valentim).

Escalação da Ponte Preta: Caíque França; Weverton, Artur, Mateus Ferreira, Thomás; Ramon, Antônio, Léo Naldi; Elvis, Dyego eEliel Chrystian (Técnico: Felipe Moreira).

Quem é o líder da Série B do Brasileirão?

Com 26 pontos, o Novorizontino é o líder da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista tem a vantagem de um ponto contra o Vitória, segundo colocado e favorito ao acesso este ano. Fechando o G-4 estão Sport e Vila Nova em terceiro e quarto respectivamente.

Enquanto isso, Criciúma, Mirassol e Ceará também brigam pela parte de cima da classificação. A vitória daqui para frente é importante para todos os clubes que almejam o acesso para a elite do futebol.

O Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão, é disputado em 38 rodadas, divididos em dois turnos. Cada um tem dezenove rodadas, onde os times se enfrentam duas vezes. Ao fim da temporada, os quatro primeiros vão para a Série A e os quatro últimos para a terceira divisão.

Quem joga hoje na série B?

A bola vai rolar entre dez confrontos na 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada termina no domingo à tarde.

Quarta-feira, 21/06:

CRB 2 x 2 Ituano

Quinta-feira, 22/06:

Sport x Juventude

Sexta-feira, 23/06:

Atlético GO x Ponte Preta - 19h

Sábado, 24/06:

Botafogo SP x Vila Nova - 11h

Avaí x Londrina - 16h

Chapecoense x Criciúma - 17h

Tombense x Novorizontino - 18h15

Domingo, 25/06:

Mirassol x ABC - 11h

Sampaio Corrêa x Ceará - 15h30

Guarani x Vitória - 18h

