Jogo da Chapecoense hoje ao vivo: onde vai passar e horário (06/11/2022)

Pela última rodada da Série B do Brasileirão, Guarani e Chapecoense disputam os três pontos

Para cumprir tabela na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 06 de novembro, direto do Estádio Brinco de Ouro. O jogo da Chapecoense hoje começa a partir das 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde vai passar jogo da Chapecoense hoje ao vivo

O Premiere é quem vai passar o jogo da Chapecoense hoje, às 16h (Horário de Brasília).

Só dá para assistir o pay-per-view por valor extra na mensalidade entre as operadoras de TV por assinatura. O pacote de canais está disponível por diferentes valores na programação.

Se você já é assinante do streaming GloboPlay, plataforma da Rede Globo, também dá para assistir ao jogo de hoje através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

TV: Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou no site www.starplus.com

Arbitragem: Leo Simão Holanda

Informações de Guarani e Chapecoense hoje

O Guarani não briga por mais nada na Série B do Brasileirão. Invicto por três rodadas seguidas em 12º lugar, o elenco paulista luta apenas por uma melhor colocação ao fim da temporada. O time venceu até aqui 12 partidas, empatou outras 12 e perdeu 13, conquistando a permanência na segunda divisão.

Do outro lado, a Chapecoense também não tem mais aspirações nesta última rodada da competição. Em 14º lugar com 45 pontos, o elenco verde não corre mais perigo de rebaixamento e, por isso, apenas cumpre tabela para fechar o ano no positivo.

Até aqui o elenco da Arena Condá conquistou 11 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

Jogos da última rodada da Série B do Brasileirão

A última rodada da Série B do Brasileirão traz seis jogos neste domingo, 06 de novembro, com embates que prometem agitar a reta final da temporada.

Confira todos os jogos e quem enfrenta quem hoje.

Quinta-feira (03 de novembro):

Grêmio 3 x 0 Brusque

Sexta-feira (04 de novembro):

Náutico 0 x 1 Ponte Preta

Sábado (05 de novembro):

Criciúma 2 x 0 Tombense

Sampaio Corrêa 2 x 1 Londrina

Domingo (06 de novembro):

16h - Guarani x Chapecoense (Premiere)

18h30 - CRB x Bahia (Premiere)

18h30 - Operário x Novorizontino (Premiere)

18h30 - Cruzeiro x CSA (Sportv e Premiere)

18h30 - Ituano x Vasco (Premiere)

18h30 - Vila Nova x Sport (Premiere)

