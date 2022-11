Jogo do Atlético MG hoje x Botafogo: onde vai passar e horário (07/11)

As equipes de Atlético MG e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira, 07 de novembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Atlético MG hoje vai ser no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Confira todos os detalhes e saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Atlético MG hoje ao vivo

O jogo do Atlético MG hoje vai passar no Sportv e Premiere, às 20h (horário de Brasília) em todo o país ao vivo.

Com transmissão exclusiva, os canais vão transmitir o duelo no Brasileirão entre as operadoras de TV por assinatura nesta segunda-feira. O Premiere, entretanto, só pode ser acesso por valor extra na mensalidade.

Também dá para assistir no aplicativo GloboPlay pelo celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

TV: Sportv e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Informações de Atlético MG x Botafogo hoje

Com três rodadas sem perder, o Galo busca os três pontos nesta segunda-feira para permanecer no G8 da competição em busca de vagas até a Libertadores. Em oitavo lugar com 52 pontos contabiliza 13 vitórias, 13 empates e o total de nove derrotas na temporada. Se vencer hoje pula duas posições.

Do outro lado, o Botafogo conseguiu escapar da zona de rebaixamento e agora ocupa a 11ª posição da tabela com 47 pontos. O time pula uma posição se garantir os três pontos nesta segunda-feira, enquanto ainda sonha com a vaga na Libertadores, mesmo que pareça impossível. Até aqui possui 13 vitórias, oito empates e 14 derrotas.

Escalações:

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Jemerson, Junior Alonso, Dodô; Allan, Jair, Nacho Fernández; Ademir, Keno e Vargas.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Lucas Fernandes; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho.

Classificação do Brasileirão atualizada

Com 36 rodadas já disputadas, a classificação do Brasileirão na Série A vai tomando rumo até a reta final da temporada.

Confira a classificação das equipes.

1 Palmeiras – 78 pontos

2 Internacional – 67 pontos

3 Fluminense – 64 pontos

4 Corinthians – 64 pontos

5 Flamengo – 61 pontos

6 Athletico PR – 54 pontos

7 América MG – 52 pontos

8 Atlético MG – 52 pontos

9 São Paulo – 51 pontos

10 Fortaleza – 49 pontos

11 Botafogo – 47 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 41 pontos

16 Cuiabá – 38 pontos

17 Atlético GO – 34 pontos

18 Ceará – 34 pontos

19 Avaí – 29 pontos

20 Juventude – 21 pontos

