Jogo do Bahia hoje ao vivo: qual canal vai passar e horário (06/11/2022)

Equipe do Bahia enfrenta o CRB neste domingo e precisa vencer se quiser o acesso até a elite do futebol

É tudo ou nada para o Bahia neste domingo! O clube de Salvador precisa vencer ou empatar com o CRB para conquistar o acesso até a elite do Brasileirão da próxima temporada. Pela última rodada da Série B, o jogo do Bahia hoje vai começar às 18h30 (Horário de Brasília), direto do Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Saiba onde assistir ao jogo do Bahia hoje ao vivo para não perder nenhum lance.

Qual canal passar jogo do Bahia hoje ao vivo

A TV Globo e o Premiere vão passar o jogo do Bahia hoje ao vivo às 18h30 (Horário de Brasília), somente para o estado da BAHIA neste domingo.

Para todo o estado, a emissora transmite a decisão no jogo da Série B do Brasileirão. Thiago Mastroianni narra a partida e Gustavo Castelucci comenta os lances.

Também dá para assistir no Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional. Se preferir, acesse a plataforma GloboPlay e curta pelo celular.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Alagoas

TV: Globo e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou no site www.starplus.com

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Do que o Bahia precisa para se garantir na Série A?

Basta um empate ou vitória para o Bahia garantir o acesso até a Série A do Campeonato Brasileiro. Se perder, aí o tricolor baiano espera o resultado no jogo do Vasco e Sport, dependendo de cenários na classificação.

Em terceiro lugar com 59 pontos, o Bahia tem a mesma pontuação do Vasco. Depois de empatar com o Guarani na última rodada, o elenco perdeu a chance de carimbar o seu passaporte até a elite do futebol e, por isso, terá que brigar com emoção na última rodada da temporada. Nas últimas rodadas tem apenas uma vitória em nove partidas, com empates em oito.

Até aqui, o time contabiliza 16 vitórias, onze empates e apenas dez derrotas na Série B.

Escalação do Bahia: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Mugni, Daniel; Jacaré, Caio Vidal e Ricardo Goulart.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Diego Ivo, Guilherme; Marthã, Juninho, Rafael Longuine; David Brall, Fabinho e Anselmo Ramon.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Confira a tabela de classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro ao fim dos jogos de sábado, válidos pela última rodada da competição.

1 Cruzeiro - 75 pontos

2 Grêmio - 65 pontos

3 Bahia - 59 pontos

4 Vasco - 59 pontos

5 Sampaio Corrêa - 58 pontos

6 Ituano - 57 pontos

7 Sport - 56 pontos

8 Criciúma - 56 pontos

9 Londrina - 53 pontos

10 CRB - 50 pontos

11 Ponte Preta - 49 pontos

12 Guarani - 48 pontos

13 Vila Nova - 46 pontos

14 Chapecoense - 45 pontos

15 Tombense - 45 pontos

16 CSA - 42 pontos

17 Novorizontino - 41 pontos

18 Brusque - 34 pontos

19 Operário PR - 34 pontos

20 Náutico - 30 pontos

