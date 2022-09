Jogo do Corinthians feminino hoje: onde vai passar a final (24/09)

É decisão no Brasileirão Feminino! Quem vai levantar a taça na temporada, Corinthians ou Internacional? As equipes disputam a partida de volta da final neste sábado, 24 de setembro, às 14h (Horário de Brasília), na Neo Química Arena. Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje e todas as informações você confere no texto a seguir.

O Timão busca o quarto título do Brasileirão Feminino, enquanto o Inter quer o primeiro.

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje vai passar na BAND e SporTV, a partir das 14h (Horário de Brasília), além da transmissão no Eleven Sports, site da BAND e GloboPlay em todo o território nacional.

Pode comemorar torcedor, porque a final do Brasileirão Feminino vai passar na TV aberta! O canal da BAND, disponível em todos os estados do país, vai transmitir o confronto entre Corinthians e Internacional neste sábado ao vivo. Basta sintonizar o canal principal ou afiliadas para curtir as emoções da decisão.

Outra opção é o SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para assistir, o torcedor deve obter o canal em sua programação. Se preferir, pode sintonizar também no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

Outra opção é o Eleven Sports, responsável por transmitir através do site elevensports.com de maneira gratuita, assim como o site da BAND no portal www.band.uol.com.br. Você não paga nada para assistir em ambos os sites e em tempo real com imagens.

CORINTHIANS X INTERNACIONAL:

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde vai passar jogo do Corinthians feminino hoje: BAND, SporTV, Eleven Sports e GloboPlay

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

> Final da Copa do Brasil 2022: guia completo de Corinthians x Flameng

Como foi o primeiro jogo do Corinthians e Internacional?

A partida de ida entre Internacional e Corinthians foi realizada no domingo passado, 18 de setembro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O placar, entretanto, ficou em 1 a 1, tudo aberto para o jogo deste sábado.

No primeiro tempo, Millene abriu o placar para os anfitriões aos 31 minutos. O jogo seguiu equilibrado e com chances para ambos os lados. O Timão conseguiu chegar, mas não obteve êxito para empatar.

No segundo tempo, Jhennifer levou a melhor e deixou tudo igual no resultado aos 12 minutos, sem chances para a goleira Mayara. No finalzinho da etapa, Isabela foi expulsa e deixou o grupo da casa com uma a menos para o desespero do torcedor.

O jogo deste sábado está aberto, ou seja, não tem gol fora de casa e quem vencer é o campeão.

Confira como foi a primeira partida da final feminina.



+ Final de Januário em O Cravo e a Rosa vai deixar Marcela sem rumo

Corinthians x Internacional: caminho das equipes

O atual campeão brasileiro entra em campo neste sábado com todo o gás necessário para levantar o seu quarto troféu feminino. Com a presença da torcida na Neo Química Arena, o grupo alvinegro é o favorito a vencer a temporada do Brasileirão.

Para chegar até aqui, garantiu-se em quarto lugar na tabela com 32 pontos, conquistados em nove vitórias, cinco empates e uma derrota. Nas quartas de final venceu o Real Brasília e o Palmeiras na semifinal.

Provável escalação do Corinthians: Lelê; Yasmim, Andressa, Tarciane, Tamires; Gabi Morais, Adriana, Gabi Zanotti, Jaque Ribeiro; Jheniffer e Gabi Portilho.

Do outro lado, o Internacional estreia na final do Brasileirão na busca pelo primeiro troféu do torneio feminino em toda a história. O elenco gaúcho terminou a primeira fase em terceiro lugar na tabela com 33 pontos, conquistados em dez vitórias, três empates e duas derrotas. O grupo passou pelo Flamengo nas quartas de final e o São Paulo na semifinal, pronto para disputar a decisão do título.

Belinha foi expulsa na partida passada e por isso não está apta para jogar.

Provável escalação do Internacional: Mayara; Isabela Capelinha, Tâmara, Sorriso, Bruna Benites, Eskerdinha; Juliana, Maiara Lisboa, Duda Sampaio; Fabi Simões, Millene e Lelê.

Você viu? Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino do Corinthians?

Maiores campeões do Brasileirão Feminino

O Corinthians é o maior campeão do Campeonato Brasileiro Feminino na primeira divisão. Com três títulos, o elenco alvinegro coleciona três taças, conquistadas em 2018, 2020 e 2021. Este ano, busca a quarta em sua história.

O Internacional, por outro lado, quer o primeiro troféu no futebol feminino. Ferroviária, Santos, Rio Preto, Flamengo e Centro Olímpico já garantiram a honraria do torneio.

Por isso, confira a lista das equipes campeãs no Brasileirão Feminino e os anos das conquistas.

Corinthians – 3 títulos (2018, 2020 e 2021)

Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)

Santos – 1 título (2017)

Flamengo – 1 título (2016)

Rio Preto – 1 título (2015)

Centro Olímpico SP – 1 título (2013)

Leia também: Quem tem mais Copa do Brasil Flamengo ou Corinthians?