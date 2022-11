Jogo do Flamengo hoje no Maracanã: onde assistir e horário (12/11)

O Flamengo entra em campo pela última vez no ano neste sábado. Diante do rebaixado Avaí, o elenco carioca quer garantir uma melhor colocação para fechar a temporada com chave de ouro. O jogo do Flamengo hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã na última rodada do Brasileirão. Quer saber onde assistir? Confira todas as informações no texto a seguir.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje começa às 16h (horário de Brasília) direto do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no estado carioca.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem estar atentos com a diferença de horário.

Pela última rodada do Brasileirão, o jogo vai acontecer no sábado no Maracanã. O estádio é o maior do país, com capacidade para 78.838 torcedores. Como é o último compromisso do clube carioca, a torcida deve marcar presença para se despedir.

Como assistir jogo do Flamengo hoje no Sportv?

O Sportv e o Premiere vão transmitir o jogo do Flamengo hoje às 16h (Horário de Brasília). Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o Sportv transmite o último jogo do Flamengo na temporada de futebol. Somente torcedores tem acesso à programação do Sportv.

Também dá para assistir no pay-per-view Premiere, disponível entre as operadoras de TV por valor extra na mensalidade. Isso significa que você deve pagar pelo pacote de canais de futebol em todo o Brasil. Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming.

Como assistir jogo do Flamengo hoje online?

Para quem gosta de curtir futebol pelo celular, o jogo do Flamengo hoje também está disponível na plataforma GloboPlay para assinantes.

A plataforma retransmite as imagens entre os canais do Sportv e Premiere, ou seja, para assistir você deve obter ambos em seu pacote no streaming. Se já é assinante pode sintonizar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv.

Acesse o produto com o seu email e a senha de usuário. Se não tiver, você pode assistir assinar no site www.globoplay.globo.com.

Informações do jogo do Flamengo hoje

O Flamengo encerra a temporada com o título da Copa do Brasil e da Libertadores. No Brasileiro, o time apenas quer se despedir da torcida e buscar a quarta posição na tabela para fechar o ciclo com chave de ouro. Sob o comando de Dorival Junior, o Rubro-Negro deve poupar os principais jogadores depois de uma temporada eletrizante. Em quinto lugar com 62 pontos, o Flamengo contabiliza 18 vitórias, oito empates e 11 derrotas.

Do outro lado, o Avaí já está rebaixado para a segunda divisão e por isso apenas cumpre tabela neste sábado. A única oportunidade do elenco catarinense é vencer o jogo da última rodada para não acabar na penúltima posição da classificação. Com 34 pontos, contabiliza oito vitórias, oito empates e 21 derrotas.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes, Diego; Marinho, Everton Cebolinha e Gabigol.

Provável escalação do Avaí: ​Vladimir; Thales, Ton, Natanael, Felipe; Bruno Silva, Marcinho, Eduardo, Dyego, Lucas Ventura; Vitinho.

Assista a despedida de Diego Alves e Diego Ribas.

