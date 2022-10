Jogo do Flamengo hoje: qual canal vai passar Brasileirão – 22/10

Na noite deste sábado (22/10), América Mineiro e Flamengo voltam a se enfrentar mais uma vez na temporada do Brasileirão. Desta vez, a partida é válida pela 33ª rodada, marcado para às 19h (Horário de Brasília). O jogo do Flamengo hoje vai ser no Estádio Independência, em Belo Horizonte com transmissão ao vivo na TV e online.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do América MG e Flamengo hoje sábado às 19h (Horário de Brasília) tem transmissão do Premiere, na TV fechada. Entretanto, também dá para assistir na plataforma de streaming GloboPlay, disponível somente para assinantes.

O pay-per-view pode ser adquirido por valor extra entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Data: 22 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

Temporada do Flamengo 2022

Na última quarta-feira, 19 de outubro, o Flamengo venceu o Corinthians nos pênaltis e conquistou o título da Copa do Brasil 2022. Na semana que vem, dia 29, vai disputar a final da Libertadores contra o Athletico PR, com a oportunidade de ganhar mais uma taça na temporada.

Já pelo Brasileirão, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição com 55 pontos, conquistados em dezesseis vitórias, sete empates e nove derrotas com um dos melhores desempenhos da competição. O elenco carioca não tem mais chances de título brasileiro, mas quer se manter na parte de cima da tabela por uma melhor posição ao fim do torneio.

Para o jogo de hoje, o técnico Dorival ainda não pode contar com Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Filipe Luis, Leo Pereira, David Luiz, Rodinei; Everton Ribeiro, Thiago Maia, João Gomes; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Último jogo do Flamengo

A última partida disputada pelo Flamengo foi a final da Copa do Brasil, no encontro de volta, contra o Corinthians na quarta-feira, 19 de outubro de 2022, no Maracanã.

No primeiro tempo, Pedro abriu o placar com apenas 6 minutos de jogo. No segundo, Giuliano conseguiu deixar tudo igual para levar a disputa até os pênaltis.

Pessa razão, os jogadores cobraram as penalidades e, por 6 x 5, o placar deu o título ao Flamengo.

Confira no vídeo os melhores momentos.



Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Trinta e três rodadas já foram realizadas na temporada do Brasileirão.

1 Palmeiras – 68 pontos

2 Internacional – 60 pontos

3 Flamengo – 55 pontos

4 Fluminense – 54 pontos

5 Corinthians – 54 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Fortaleza – 44 pontos

10 São Paulo – 44 pontos

11 Botafogo – 43 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 RB Bragantino – 38 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Cuiabá – 31 pontos

18 Atlético GO – 30 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

