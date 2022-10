Que horas é o jogo do Fluminense hoje x Botafogo no Brasileirão – 23/10

O Fluminense vai enfrentar o Botafogo no Clássico Vovô neste domingo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a partida vai acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro. Que horas é o jogo do Fluminense hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense e Botafogo hoje vai ser às QUATRO DA TARDE (Horário de Brasília) com transmissão da Globo e Premiere, pay-per-view da TV fechada.

Na TV aberta, a Globo transmite o Clássico Vovô para todo o Brasil, menos aos estados de SP, PR, MT e MS, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

O torcedor também pode assistir de graça a retransmissão no GloboPlay, plataforma de streaming disponível para quem também não é assinante. Baixe o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv e se inscreva com o canal para assistir a Globo.

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

TV: Globo e Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Como vem Fluminense e Botafogo hoje?

Após a vitória diante do Avaí no meio da semana, o Fluminense entra em campo neste domingo com toda a confiança necessária para o clássico carioca na rodada. Em quinto lugar com 54 pontos, o elenco contabiliza 16 vitórias, seis empates e dez derrotas por toda a temporada, onde se vencer em casa o clássico de hoje vai para quarto lugar na tabela.

Segundo o portal GE, o técnico Fernando Diniz não vai poder contar com Matheus Ferraz e Luan.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Samuel Xavier, Manoel, Calegari; André, Yago Felipe, Martinelli; Ganso, Arias e Cano.

Para o Botafogo, o desafio é se ficar na elite do Brasileirão depois de subir da segunda divisão. Em 11º lugar com 43 pontos, o Fogão contabiliza até aqui doze vitórias, sete empates e 13 derrotas, com a diferença de doze pontos para o primeiro colocado da degola. Dessa maneira, quer buscar os três pontos fora de casa para manter o bom desempenho em campo.

Tchê Tchê está suspenso, enquanto Breno, Danilo Barbosa, Kayque, Lucas Fernandes e Saravia seguem indisponíveis por lesões, de acordo com o GE.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Victor Cuesta, Marçal, Adryelson, Daniel Borges; Patrick de Paula, Gabriel Pires, Eduardo; Victor Sá, Junior Santos e Tiquinho.

Quem venceu mais Fluminense e Botafogo?

O Fluminense é quem tem mais vitórias no Clássico Vovô contra o Botafogo. De acordo com os números do portal de estatísticas O Gol, em 333 confrontos o tricolor carioca contabiliza 123 vitórias, em 102 empates e 108 triunfos ao Fogão.

Nos gols, o Fluminense acumula 485 contra 441 do Botafogo. A partida deste domingo praticamente não mudará o número entre os dois.

A última vez que se enfrentaram foi em 26 de junho de 2022, na temporada atual, pela 14ª rodada do Brasileirão no primeiro turno. Por 1 a 0, o Fluminense levou a melhor com gol de Manoel.

Confira no vídeo os melhores momentos do último clássico entre Fluminense e Botafogo.



Jogos da rodada no Brasileirão hoje

Além do clássico entre Fluminense e Botafogo, a 33ª rodada do Brasileirão apresenta também outros quatro confrontos neste domingo, 23 de outubro, em horários alternados.

Confira todos os jogos e os horários.

Sábado (22/10):

RB Bragantino 4 x 2 Athletico PR

América MG 1 x 2 Flamengo

Santos 0 x 1 Corinthians

Palmeiras 3 x 0 Avaí

Domingo (23/10):

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Coritiba x Internacional

18h – Atlético GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

Segunda-feira (24/10):

20h – Fortaleza x Atlético MG

