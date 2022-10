Jogo do Juventude x Atlético-GO hoje: onde assistir e horário – 16/10

Neste domingo, Juventude e Atlético GO entram em campo com o único objetivo: conquistar os três pontos para escapar da zona de rebaixamento. O jogo do Juventude x Atlético-GO hoje vai ser no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 18h (Horário de Brasília).

A bola vai rolar pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A com transmissão do Premiere ao vivo.

Onde assistir jogo do Juventude x Atlético-GO hoje ao vivo

O jogo do Juventude e Atlético GO hoje vai passar no Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view pode ser obtido por valor extra na mensalidade em todo o território brasileiro.

Outra opção é acompanhar todos os lances através do GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Disponível no celular, tablet, computador ou smartv, basta sintonizar o aplicativo e escolher como e onde assistir ao vivo com um simples toque.

Como vem Juventude e Atlético GO hoje?

Com apenas três vitórias no Brasileirão e 20 pontos, o Juventude corre o sério risco de ser rebaixado até a segunda divisão na próxima temporada. Lanterna da tabela, contabiliza apenas onze empates e dezessete derrotas e, por isso, corre atrás da vitória neste domingo. Como mandante, tem apenas duas das três vitórias que conquistou.

Do outro lado, o Atlético contabiliza 29 pontos em décimo oitavo lugar na competição. O elenco tem grandes chances de deixar a zona de rebaixamento nas próximas rodadas já que ficará com 32 pontos, um a menos do que o Ceará na rodada. Porém, se o clube cearense vencer, aí quem sabe ficará mudar a classificação.

O Atlético vem de empate com o Palmeiras na última rodada e é o favorito a vencer hoje.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Como o confronto entre Goiás e Corinthians foi suspenso, nove partidas serão realizadas neste fim de semana, até a segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Confira a agenda neste domingo.

Flamengo x Atlético MG

América MG x Fortaleza

Domingo (16/10):

Ceará x Cuiabá – 16h

Palmeiras x São Paulo – 16h

Juventude x Atlético GO – 18h

Botafogo x Internacional – 18h

Avaí x Fluminense – 19h

Athletico PR x Coritiba – 19h

Segunda-feira (17/10):

RB Bragantino x Santos – 20h

