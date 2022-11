Confira onde assistir e o horário do jogo. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipe enfrenta o Operário PR na última rodada da Série B do Brasileirão neste domingo

Jogo do Novorizontino hoje ao vivo: onde assistir e horário (06/11)

O Novorizontino tem a última chance para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, enfrenta o já rebaixado Operário PR a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela última rodada da temporada. O jogo do Novorizontino hoje vai ser no Estádio Germano Krüger.

Confira todos os detalhes da transmissão e saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Novorizontino hoje ao vivo

O Premiere é quem transmite o jogo do Novorizontino hoje, às 18h30 (Horário de Brasília) por todo o país ao vivo.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view é responsável por transmitir todos os jogos da rodada por todo o território nacional. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais de futebol.

Também dá para assistir no aplicativo GloboPlay pelo celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger.

TV: Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Cenários do Novorizontino na última rodada

É tudo ou nada para o Novorizontino neste domingo. Em 17º lugar com 41 pontos, o elenco paulista precisa vencer o Operário e torcer por um tropeço em derrota ou empate do CSA contra o Cruzeiro também na rodada.

O elenco tem apenas um ponto a menos que o CSA, e por isso, precisa da combinação dos resultados para se sair bem na competição e permanecer na segunda divisão. Até aqui, foram dez vitórias, 11 empates e 16 derrotas na temporada.

O Operário, por outro lado, já está rebaixado para a terceira divisão e não briga por mais nada. Em 19º lugar contabiliza sete vitórias, 13 empates e 17 jogos perdidos na temporada.

Escalações:

Provável escalação do Operário PR: Thiago Braga; Dirceu, Reniê, Lucas Souza; Lucas Mendes, Lucas Vital, Marcos Vinícius, Raphinha; Reina, Kalil e Paulo Victor.

Provável escalação do Novorizontino: Lucas; Willean Lepo, Wálber, Ligger, Paulinho; Jhony, Gustavo Bochecha, Danielzinho, Diego Torres; Douglas Baggio e Ronaldo.

Jogos da última rodada da Série B do Brasileirão

Além do embate entre Operário e Novorizontino, outros jogos também serão realizados neste domingo, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro vai levantar a taça, enquanto Bahia, Vasco, Ituano e Sport correm atrás do acesso. Confira todos os jogos neste domingo e os horários.

Quinta-feira (03 de novembro):

Grêmio 3 x 0 Brusque

Sexta-feira (04 de novembro):

Náutico 0 x 1 Ponte Preta

Sábado (05 de novembro):

Criciúma 2 x 0 Tombense

Sampaio Corrêa 2 x 1 Londrina

Domingo (06 de novembro):

16h - Guarani x Chapecoense (Premiere)

18h30 - CRB x Bahia (Globo, Premiere)

18h30 - Operário x Novorizontino (Premiere)

18h30 - Cruzeiro x CSA (Globo, Sportv e Premiere)

18h30 - Ituano x Vasco (Globo, Sportv e Premiere)

18h30 - Vila Nova x Sport (Premiere)

