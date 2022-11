Equipe parisiense lidera o Campeonato Francês com dois pontos de vantagem com o segundo colocado

Jogo do PSG hoje: onde assistir e horário no domingo (06/11/2022)

Quer saber onde assistir ao jogo do PSG hoje? Com Neymar, Messi e Mbappé em campo, o elenco parisiense enfrenta o Lorient-Bretagne neste domingo, às 09h (Horário de Brasília), no Stade du Moustoir. O jogo de hoje é válido pela décima quarta rodada do Campeonato Francês.

O Lorient deve entrar com força máxima para conquistar os três pontos diante do líder. Sem vencer por três rodadas, o elenco anfitrião ocupa a quarta posição com 27 pontos conquistados em oito vitórias, três empates e duas derrotas na temporada. O time do Lorient não disputa competições internacionais.

O PSG, por outro lado, se mantém na liderança do Campeonato Francês com 35 pontos, dois de vantagem com o segundo colocado. São 11 vitórias e dois empates, sem perder nenhuma partida até aqui. Classificado para as oitavas da Champions, o time aguarda o sorteio para saber quem enfrentará.

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN e Star+ a partir das 09h (Horário de Brasília).

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal ESPN é o único que detém os direitos de transmissão do Campeonato Francês na temporada. O torcedor precisa sintonizar a emissora para curtir o jogo do PSG hoje.

Pelo celular dá para assistir no Star +, plataforma de streaming da Disney. O torcedor precisa ser assinante para ter acesso completo à programação.

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Stade du Moustoir

TV: ESPN

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Neymar vai jogar hoje no PSG?

Sim, Neymar vai jogar com o PSG hoje no Campeonato Francês. O brasileiro foi convocado para o jogo deste domingo com seu nome incluído na lista divulgada pelo clube.

O brasileiro começou bem a temporada desde os amistosos. Focado, é um dos jogadores com mais assistência no elenco, além de marcar gols no Campeonato Francês e também na Champions League.

No jogo deste domingo contra o Lorient, Neymar estará ao lado de Mbappé, enquanto Messi não foi convocado para este domingo.

