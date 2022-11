Na semifinal do Brasileiro sub 17, as equipes de Athletico-PR e Palmeiras disputam nesta quinta-feira; no jogo de volta o Verdão venceu por 4 a 1, em casa

Jogo do Palmeiras sub 17 hoje: como assistir e horário ao vivo (10/11)

É a vez do Athletico PR receber o Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub 17. Nesta quinta-feira, os elencos se enfrentam às 17h (Horário de Brasília), no CT do Caju, na capital paranaense. O jogo do Palmeiras sub 17 hoje tem transmissão ao vivo na televisão fechada.

No jogo de ida, o Palmeiras venceu o Furacão por 4 a 1, em casa. O Verdão só precisa de um empate simples para se classificar, enquanto o elenco paranaense tem que ter quatro gols ou mais na diferença para ir para a final.

Que horas é o jogo do Palmeiras sub 17 hoje?

O jogo do Palmeiras sub 17 hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília), direto do CT do Caju, em Curitiba, na capital paranaense.

Se você está no estado do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, fique atento com a diferença de horário com relação à Brasília. As transmissões seguem o horário de Brasília por todo o país.

O CT do Caju é a casa do Athletico. O local está localizado no Bairro do Umbará, Curitiba, e é onde os torcedores do Furacão treinam. O nome homenageia o ídolo do clube, Alfredo Gottardi "Caju". Com estrutura fenomenal, o espaço oferece do melhor aos jogadores da base.

Como assistir jogo do Palmeiras sub 17 hoje no Sportv?

O jogo do Palmeiras sub 17 hoje vai passar no Sportv, às 17h, Horário de Brasília, por todo o território nacional ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o torcedor pode conferir todas as emoções da disputa na categoria de base através do canal, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. A emissora está disponível em todos os estados do Brasil.

Outra opção é acompanhar direto do GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Se você é assinante da plataforma e tem o Sportv no seu pacote, pode assistir ao canal direto do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Se ainda não é, acesse www.globoplay.globo.com para escolher os pacotes.

OI: 39

SKY: 39 e 439 HD

CLARO: 39 e 539 HD

VIVO: 539, 39, 339, 819 HD

Como foi o jogo de ida na semifinal do Brasileiro?

O jogo de ida entre Palmerias e Athletico PR na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub 17 foi disputado em 27 de outubro, quinta-feira, no Allianz Parque.

O Verdão foi quem levou a melhor por 4 a 1. Luis Guilherme abriu o placar aos 17 minutos, enquanto Dudu empatou aos 27. Já Luis Guilherme novamente marcou para dar a vantagem ao elenco alviverde. No finalzinho da primeira etapa, Gilberto fez o terceiro.

No segundo tempo, Luighi teve tempo de sobra nos acréscimos para fazer o quarto gol do Verdão na partida de ida da semifinal. O Athletico pouco teve chances entre a partida.

Confira como foi o gol que deu a vitória do Verdão no Paulista sub 17.



FICHA TÉCNICA ATHLETICO PR X PALMEIRAS SUB 17:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: CT do Caju

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin

