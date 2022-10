Que horas é o jogo do São Paulo hoje x Atlético GO?

Enquanto o São Paulo busca espaço na zona de conforto, o Atlético GO tenta escapar do rebaixamento. Nesta quinta, se enfrentam às 19h (Horário de Brasília), no Morumbi, pela 34ª rodada do Brasileirão. O jogo do São Paulo hoje vai passar na TV e também online por isso confira todos os detalhes do embate na rodada.

O São Paulo entra em campo depois de vencer o lanterna Juventude no fim de semana. Com 47 pontos em nono lugar, o Tricolor contabiliza onze vitórias, 14 empates e oito derrotas até aqui no Brasileirão. O principal objetivo do time de Rogério Ceni é conquistar uma vaga na Libertadores, mesmo que pareça impossível.

Do outro lado, o Atlético Goianiense mantém o seu foco em escapar da zona de rebaixamento. Em 17º lugar com 33 pontos coletados, o clube goiano é o primeiro na degola, com apenas um ponto a menos do que o primeiro time fora. Se vencer nesta quinta pode escapar da posição e afastar o perigo do rebaixamento. Ao todo coleciona oito vitórias, nove empates e 16 derrotas.

Qual o horário do jogo do São Paulo hoje no Brasileirão?

O jogo do São Paulo hoje começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi.

Torcedores que moram nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Gross, Mato Grosso do Sul, Acre e Amazonas devem ficar atentos com a diferença no horário, já que a transmissão segue o horário de Brasília.

O Estádio do Morumbi está localizado na capital paulista, com capacidade para receber aproximadamente 66 mil torcedores. Nesta quinta-feira o espaço não deve estar lotado, mas vai contar com a grande presença dos torcedores.

Data: 27 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 19h (Horário de Brasília).

Somente para quem é assinante da TV fechada o Premiere está disponível. Por valor extra, dá para ter acesso ao pacote de canais de futebol.

Outra opção é assistir o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Você pode entrar no aplicativo do celular, tablet, computador e na smartv.

Próximos jogos do São Paulo e Atlético GO

Faltam apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na Série A. São Paulo e Atlético Goianiense tem focos diferentes, mas ambos precisam dos três pontos daqui para frente.

SÃO PAULO:

São Paulo x Atlético MG - Terça-feira, 01/11 às 21h30

Fluminense x São Paulo - Sábado, 05/11 às 16h30

ATLÉTICO GO:

Atlético GO x Santos - Quarta-feira, 02/11 às 19h

Fortaleza x Atlético GO - Sábado, 05/11 às 19h

