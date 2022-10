Jogo do Vasco hoje vai passar na Globo, mas só no Rio; veja horário

Basta uma vitória para no jogo do Vasco para o clube garantir o acesso à elite do futebol. Nesta quinta-feira, o elenco tem que ganhar do Sampaio Corrêa, com início às 21h45 (horário de Brasília), em São Januário.

Do que o Vasco precisa para subir à Série A?

O Vasco só precisa de três pontos para retornar à elite do futebol. Depois de dois anos amargando a segunda divisão, o clube carioca está mais perto do que nunca.

Em terceiro lugar com 59 pontos, o Vasco da Gama coleciona 16 vitórias, 11 empates e nove derrotas em toda a temporada da Série B do Brasileirão. Se vencer o Sampaio Corrêa não só garante o acesso como também a segunda posição da tabela.

Desde o começo da temporada o Gigante da Colina conseguiu se manter na parte de cima. Porém, o time começou o ano com Zé Ricardo como técnico. Depois, Emilio Faro comandou o elenco até Mauricio Souza chegar. Em setembro, Jorginho assumiu o clube e permanece desde então.

Qual é horas é o jogo do Vasco?

O jogo do Vasco e Sampaio Corrêa hoje vai passar na Globo às 21h45 (horário de Brasília), na TV aberta. A transmissão será APENAS ao estado do Rio de Janeiro ao vivo e de graça.

A Rede Globo abriu a exceção para transmitir o possível acesso do Vasco nesta quinta-feira na programação. O jogo só vai passar no estado do Rio de Janeiro com narração de Cléber Machado e comentários de Pedrinho e Roger Flores.

Se você mora em outro estado pode acompanhar nos canais Sportv ou Premiere, com Luiz Carlos Jr. na transmissão e Lédio Carmona, Ricardinho e Sandro Meira Ricci. Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura.

O Gigante da Colina só precisa vencer o Sampaio Corrêa para carimbar o passaporte até a Série A do Brasileirão.

Qual é o jogo da Globo hoje?

Vasco x Sampaio Corrêa - Série B do Brasileirão

Quinta-feira, 27 de outubro às 21h45 (horário de Brasília)

São Januário, no Rio de Janeiro

Como assistir a Globo no celular?

Para assistir a Globo no celular basta acessar a plataforma de streaming GloboPlay. Quem mora no estado do Rio de Janeiro pode assistir de graça a retransmissão da emissora, com as imagens do canal pelo aplicativo.

Porém, quem está em outros estados não tem como assistir a plataforma de graça. Aí, é preciso ser assinante do streaming.

Dá para assistir no celular, tablet, computador e também na smartv.

Você só tem que acessar o aplicativo, se cadastrar com o seu e-mail e a senha e aí clicar em "Agora na TV" localizado na parte de cima do menu.

