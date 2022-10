Depois de vencer o Athletico na última terça-feira, o torcedor palmeirense faz as contas para saber o que falta para o Palmeiras ser campeão brasileiro em 2022. Nesta quarta-feira, 26 de outubro, o alviverde pode ser campeão sem mesmo entrar em campo, apenas com a combinação de resultados em seu favor. Entenda do que o clube precisa.

O que falta para o Palmeiras ser campeão em 2022

Na última terça-feira, 25 de outubro, o Palmeiras venceu de virada o Athletico no Allianz Parque. Com o resultado, pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro nesta quarta sem mesmo entrar em campo.

Para ser campeão brasileiro, o Palmeiras precisa contar com uma derrota ou empate do Internacional e Corinthians nesta quarta-feira. O Colorado gaúcho enfrenta o Ceará em casa, time que tenta escapar do rebaixamento, enquanto o alvinegro recebe o Fluminense, elenco que busca a classificação na parte de cima.

O Inter tem 61 pontos e o Corinthians tem 57. Se ambos perderem, a diferença do Palmeiras para o segundo colocado fica em treze pontos, ou seja, não pode mais ser alcançado e consagra-se com o título nacional em 2022.

Caso o Internacional não ganhe nesta quarta e o Corinthians sim, aí o Palmeiras terá de esperar até o fim de semana. Se o alvinegro perder para o Goiás no sábado, 29 de outubro, aí o Verdão será campeão brasileiro sem entrar em campo.

Se nenhum destes cenários acontecer, aí o Palmeiras será campeão no próximo dia 2 de novembro, em casa contra o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão.

+Copa Verde 2022: onde assistir aos jogos, quem disputa e como funciona

Quantos títulos brasileiros têm o Palmeiras?

O Palmeiras tem dez títulos no Campeonato Brasileiro. Se vencer em 2022, se tornará onze vezes campeão nacional.

Os troféus foram conquistados nos anos de 1960, 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018 pela última vez. Sob o comando de Abel Ferreira, o alviverde já conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, a Recopa e um título paulista.

Com a vitória em 2022, o Palmeiras pode garantir-se ainda mais no topo do ranking de maiores vencedores do Campeonato Brasileiro da Série A, com onze títulos, para ampliar a vantagem em cima do

Confira memórias do título brasileiro em 2018.



+Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?

Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão

Restam apenas quatro jogos para cumprir a agenda do Campeonato Brasileiro da Série A. O próximo compromisso do Palmeiras vai ser contra o Fortaleza, na quarta-feira em 2 de novembro no Allianz Parque.

Se não for campeão com antecedência, o Palmeiras poderá ser campeão em casa. Confira os últimos jogos do Palmeiras no Brasileirão e os horários.

35ª RODADA:

Palmeiras x Fortaleza

Quarta-feira, 02 de novembro às 16h - Premiere

Allianz Parque, em São Paulo

36ª RODADA:

Cuiabá x Palmeiras

Domingo, 06 de novembro às 16h - Globo e Premiere

Arena Pantanal, em Cuiabá

37ª RODADA:

Palmeiras x América MG

Quarta-feira, 09 de novembro às 16h - Globo e Premiere

Allianz Parque, em São Paulo

38ª RODADA:

Internacional x Palmeiras

Domingo, 13 de novembro às 16h - Sem informação

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

+Palmeiras tem Mundial? Entenda a origem da dúvida