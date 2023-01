Jogo do Vasco hoje: horário e assistir de graça a estreia do Carioca 2023

Quer saber onde assistir ao jogo do Vasco hoje? Pela primeira rodada do Campeonato Carioca, o elenco entra em campo neste sábado para enfrentar o Madureira, no Estádio São Januário, a partir das 18h (Horário de Brasília). Quem vencer abre vantagem na liderança. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o jogo.

Como assistir jogo do Vasco hoje ao vivo

O CazéTV é onde assistir o jogo do Vasco hoje no Campeonato Carioca às 18h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV após as partes não chegarem em acordo, o torcedor terá de sintonizar o canal do Casimiro no Youtube e Twitch para acompanhar a estreia do Vasco no Campeonato Carioca.

É de graça e o torcedor não paga nada para assistir.

Dá para acessar tanto no Youtube tanto na Twitch pelo computador no navegador ou no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida tem início às 17h, horário local.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: CazéTV

O que esperar do Jogo do Vasco x Madureira

Como o time principal do Vasco embarcou para a Flórida ontem, o elenco será comandado por Emílio Faro, além de atletas reservas no grupo. Na temporada passada o Cruz Maltino não conquistou títulos em nenhum torneio, mas conseguiu o acesso para a Série A do Brasileiro.

Escalação do Vasco: Alexander; Puma Rodriguez, Miranda, Robson, Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo, Vinícius; Erick Marcus, Gabriel Pec e Eguinaldo.

O Madureira, do outro lado, ficou em nono lugar na classificação da Taça Guanabara com 11 pontos, ou seja, não conseguiu a classificação para a semifinal em nenhum dos torneios. Espera dar a volta por cima este ano e quem sabe brigar por títulos.

Escalação do Madureira: Gerson; Bryan, Mauricio, Pierre, Oliveira; Rafinha, Bruno Cosendey, Henrique Evangelista, Guilherme Augusto; Arthur e Nascimento.

Confira os gols da vitória sobre o Olaria em jogo-treino 💢 ⚽️ Nenê

⚽️ Robson Mais informações em nosso site e na VascoTV.#VascoDaGama pic.twitter.com/2CUDJq1tlS — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 13, 2023

Jogos do Campeonato Carioca na primeira rodada

Além do jogo do Vasco hoje, outros embates serão disputados neste fim de semana pela primeira rodada do Campeonato Inglês na nova temporada.

SÁBADO, 14/01:

Nova Iguaçu x Volta Redonda - 15h30

Resende x Fluminese - 16h

Vasco x Madureira - 18h

DOMINGO, 15/01:

Boavista x Bangu - 15h30

Botafogo x Audax - 16h

Flamengo x Portuguesa - 18h

