Onde assistir Brasil de Pelotas x Figueirense ao vivo e horário (21/05)

Pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas recebe o Figueirense neste sábado, 21 de maio, a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas. Descubra todas as informações e saiba onde assistir Brasil de Pelotas x Figueirense ao vivo.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Figueirense hoje?

O jogo do Brasil de Pelotas e Figueirense hoje vai passar ao vivo no NSports, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming NSports é quem exibe as emoções do jogo da Série C do Brasileirão neste sábado. Porém, a plataforma está disponível apenas para assinantes.

Os pacotes estão disponíveis no site (brasileiraoseriec.nsports.com.br), com disponibilidade por amis de 80 jogos aos usuários. A plataforma também está disponível para aplicativo no celular e tablets.

Informações do jogo Brasil de Pelotas x Figueirense hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, em Rio Grande do Sul

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida

Onde assistir: NSports

Brasil de Pelotas e Figueirense na Série C do Brasileirão

Com apenas uma vitória até aqui, o Brasil de Pelotas busca o resultado neste sábado, aproveitando o fato de jogar em casa com o apoio da torcida. Em 15º lugar com 6 pontos, o grupo tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento e consequentemente subir na tabela.

Do outro lado, o Figueirense conseguiu melhorar o seu desempenho dentro de campo na Série C, contabilizando um empate e uma vitória nos últimos confrontos. Por esse motivo, mesmo fora de casa, promete ser o favorito na disputa para levar os três pontos para casa. Na tabela, ocupa a 11ª posição com 9 pontos.

Escalação do Brasil de Pelotas: Vitor Luiz; Marcelinho, Gilberto Alemão, Gabriel Peres, Rômulo; Luiz Meneses, Karl, Marllon; França, Junior Pirambu e Vini Peixoto. Técnico: Jerson Testoni

Escalação do Figueirense: Wilson; Muriel, Maurício, Luis Fernando, Zé Mário; Serginho, Oberdan, Jhon Cley, Rodrigo Bassani; Andrew e Marlyson. Técnico: Júnior Rocha

Último jogo de Brasil de Pelotas x Figueirense:

O último confronto entre as equipes de Brasil de Pelotas e Figueirense aconteceu em 15 de janeiro de 2021, na temporada retrasada, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão.

Por 3 x 0, a equipe do Figueirense venceu com gols de Dudu, Gustavo Itinga e Diego Gonçalves.

Veja como foi um dos últimos jogos entre os dois times.