Onde assistir aos jogos do Brasileirão de hoje, sábado (20/2)

As equipes do Campeonato Brasileiro 2020 se preparam para a 37ª e penúltima rodada da competição. Na parte de baixo da tabela, Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje (20/2) no Brasileirão. Quem vencer, pode então se livrar da zona do rebaixamento. Com 38 pontos, o Tricolor Baiano ocupa o 16º lugar, enquanto o Tricolor Cearense está uma posição acima, com 41.

Os jogos desta rodada do Brasileirão podem definir o campeão, como também os rebaixados e as equipes classificadas para a próxima Libertadores.

Coritiba x Ceará, sábado, às 18h30 – Brasileirão hoje

Coritiba e Ceará se enfrentam neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Coritiba x Ceará : Premiere com narração de Bruno Fonseca e comentários de PC Oliveira, Renata Mendonça e Sérgio Xavier

A provável escalação do Ceará tem: Richard, Eduardo, Tiago, Klaus e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles e Vina; Saulo Mineiro, Léo Chú e Felipe Vizeu.

A provável escalação do Coritiba tem: Arthur, Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Matheus Bueno e Luiz Henrique (Mattheus Oliveira); Neilton, Robson e Ricardo Oliveira.

Árbitros do Brasileirão hoje:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Fortaleza x Bahia – 21h – Brasileirão hoje

Fortaleza e Bahia se encontrar neste sábado às 21h (horário de Brasília) com clima de final de campeonato e brigam pela permanência na série A.

Onde assistir Fortaleza x Bahia: o Premiere transmite a partida para todo o Brasil com narração de Júlio Oliveira, comentários de Grafite, Petkovic e Sandro Meira Ricci.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga), Quintero, Paulão, Bruno Melo (Carlinhos); Felipe, Juninho, Luiz Henrique; Igor Torres, David, Wellington Paulista.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Matheus Bahia (Zeca); Gregore, Ronaldo e Patrick de Lucca; Rodriguinho; Rossi e Gabriel Novaes.

Árbitros do Brasileirão hoje:

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP);

Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Morais (Fifa-SP);

Árbitro Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda (CE);

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP);

Assistente do VAR 1: Thiago Luís Scarascati (SP);

Assistente do VAR 2: Herman Brumel Vani (SP).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

