Libertadores: 4 brasileiros disputam última vaga; veja as chances

Faltando duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, a competição desta temporada não é apenas imprevisível por conta da pandemia do coronavírus. Dentro de campo, o campeonato se mostra um dos mais disputados da era dos pontos corridos. Isso porque até o momento, três equipes brigam pelo título, cinco pelo rebaixamento e quatro pela última vaga da Libertadores.

Inter, Flamengo Atlético-MG, São Paulo e Fluminense já garantiram a vaga no torneio continental, pelo Brasileirão. Já o Palmeiras, campeão da Libertadores de 2020, tem passaporte carimbado na disputa por conta do título. Então, restam duas vagas para o futebol nacional.

Uma será destinada ao campeão da Copa do Brasil, no qual Palmeiras e Grêmio fazem a final. Como o Alviverde é o sexto colocado e já está garantido na Libertadores, uma nova vaga no Brasileirão abre para o sétimo colocado. Como o Grêmio ocupa atualmente esta posição, também se garante na Libertadores. Com ambas equipes com vaga garantida, independente do campeão da Copa do Brasil, abrirá uma vaga para o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro.

Nesta disputa, Corinthians, Santos, Athletico-PR e RB Bragantino brigam para definir quem representará o Brasil no torneio continental. No entanto, apenas um conseguirá a vaga.

O que cada clube precisa para conseguir a vaga?

Santos: Atualmente em oitavo lugar, o Peixe é o favorito para disputar a Libertadores, pois só depende de si. Uma vitória e um empate nas duas próximas rodadas já garantem o time da Vila no torneio, sem precisar “secar” ninguém. A equipe enfrenta o Fluminense, em casa, depois finaliza o Brasileirão contra o Bahia, fora.

Athletico-PR: Já o Furacão tem uma missão um pouco mais complicada. Para se garantir na competição, precisa vencer os dois próximos jogos, contra Grêmio e Sport, mas ainda precisa torcer por um tropeço do Peixe. Uma derrota no próximo jogo praticamente elimina as chances do Athletico-PR conseguir chegar à Liberta.

Corinthians: Com a derrota no clássico para o Santos, por 1 a 0, o Timão viu as chances de garantir vaga na próxima Libertadores reduzirem drasticamente. Agora, o clube precisa vencer seus dois próximos jogos (Vasco e Internacional), mas ainda precisará de uma combinação de resultados. O máximo de pontos que o Alvinegro pode chegar, é a 55. Ou seja, uma vitória do Santos na próxima rodada, já descarta a chance corintiana.

RB Bragantino: Por fim, o RB Bragantino tem uma missão quase que impossível. Embora tenha a mesma pontuação que o Corinthians, o Massa Bruta fica atrás por conta do número de vitórias. Assim como o Timão, o máximo de pontos que a equipe de Bragança pode chegar, é 55. Então, mesmo que vença na próxima rodada, se o Peixe conseguir o triunfo diante do Fluminense, a equipe de Mauricio Barbieri dá adeus à chance da Libertadores.

Próximos jogos dos concorrentes

Santos: Fluminense (C), Bahia (F)

Athletico-PR: Grêmio (F), Sport (C)

Corinthians: Vasco (C), Internacional (F)

RB Bragantino: Goiás (F), Grêmio (C)

Quais as chances de cada equipe?

De acordo com o setor de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tem 98,1% de chance de ficar com a vaga na Libertadores. No Brasileiro, o clube só precisa de um empate em um dos dois próximos jogos. Mas o clube também tem a possibilidade de participar do torneio, pela Copa do Brasil.

Logo depois aparece o Santos com 77,2%, que assim como o Tricolor, só depende de si para conquistar a vaga. O Athletico-PR aparece com 17,9%, o Corinthians com 4,5% e por fim, o RB Bragantino tem 2,3%.

