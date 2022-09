Onde assistir Coritiba x Ceará ao vivo hoje e horário do Brasileirão – 28/9

Equipes disputam a 28ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Nesta quarta-feira, 28 de setembro, Coritiba e Ceará buscam os três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento nesta reta final da temporada. Com início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, a partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Por isso, saiba onde assistir Coritiba x Ceará ao vivo hoje.

Onde assistir Coritiba x Ceará ao vivo hoje

O jogo do Coritiba e Ceará hoje vai passar no Premiere, pay-per-vew, a partir das 19h (horário de Brasília), enquanto o torcedor também pode curtir através do GloboPlay, serviço de streaming.

Para todos os estados do Brasil, o canal de TV do Premiere é quem exibe todas as emoções do confronto entre Coritiba e Ceará nesta quarta-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Ao torcedor que quer obter o pacote de canais, deve pagar valor extra na mensalidade.

Outra opção para assistir ao jogo de futebol hoje é o GloboPlay. Por pacotes entre R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo à programação de futebol, canais de entretenimento, filmes e séries da plataforma pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

CORITIBA X CEARÁ:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Coritiba x Ceará: como estão as equipes na temporada

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Coritiba entra em campo nesta quarta-feira com o objetivo de escapar da zona de rebaixamento custe o que custar. Em 16º lugar com 28 pontos, o elenco coleciona oito vitórias, quatro empates e quinze derrotas com 28 gols marcados e 43 sofridos. No total, tem a segunda pior defesa de todo o campeonato e, por isso, deve lutar contra a degola.

Fique de olho em: Fabrício Daniel e Alef Manga.

Escalação do Coritiba: Gabriel; Natanael, Guillermo, Luciano Castán, Rafael; Bruno Gomes, Jesus Trindade, Robinho; Warley, Fabrício Daniel e Alef Manga.

Do outro lado, o Ceará vem na 15ª posição com 31 pontos, conquistados em seis vitórias, treze empates e oito derrotas na competição. O elenco perdeu para o São Paulo na última rodada, mas terá que se recompor se quiser escapar da zona de rebaixamento e, assim, permanecer na elite em busca de uma vaga em torneios internacionais.

Fique de olho em: Vina e Mendoza.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Lucas, Victor Luis; Richardson, Richard, Lima; Vina, Jô e Mendoza.

Jogos de hoje no Brasileirão

Entre a 28ª rodada do Brasileirão no segundo turno, dez partidas serão realizadas neste meio de semana, onde todas as equipes disputam os três pontos nesta quarta-feira, 28 de setembro.

O destaque da rodada fica para o duelo entre Atlético MG e Palmeiras, além do encontro de Internacional contra RB Bragantino. Por isso, veja todos os jogos de hoje e os horários.

São Paulo 4 x 0 Avaí

Santos 1 x 0 Athletico PR

Quarta-feira (28/09):

Coritiba x Ceará – 19h

Corinthians x Atlético GO – 19h

Fluminense x Juventude – 19h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Cuiabá x América MG – 21h

Internacional x RB Bragantino – 21h45

Atlético MG x Palmeiras – 21h45

Goiás x Botafogo – 21h45

