Equipes se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão neste domingo

Jogo do Coritiba x RB Bragantino: onde assistir online ao vivo (09/10)

Jogo do Coritiba x RB Bragantino: onde assistir online ao vivo (09/10)

Para se afastar da zona de rebaixamento, o Coritiba busca os três pontos neste domingo, 9 de outubro, diante do RB Bragantino às 18h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, na 31ª rodada do Brasileirão. Descubra onde assistir Coritiba x RB Bragantino online hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Coritiba x RB Bragantino online hoje

O jogo do Coritiba e RB Bragantino tem transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das 18h (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

Ao torcedor que é assinante da TV fechada, o pay-per-view está disponível por valor extra na mensalidade. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais.

Outra oportunidade é assistir pelo GloboPlay, plataforma de streaming também para assinantes. Para quem já é assinante, basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv com e-mail e a senha de usuários.

Mas para quem quer se tornar membro, basta entrar no site www.globoplay.globo.com e, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, escolher o melhor pacote.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

> PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Como vem as equipes Coritiba x RB Bragantino hoje?

Após o tropeço para o Palmeiras fora de casa, o Coxa entra em campo neste domingo para retomar o bom desempenho e consequentemente se afastar da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, está em décimo sexto lugar e é o primeiro fora da degola. O clube tem nove vitórias, quatro empates e dezesseis derrotas até aqui no Brasileirão, com a quarta pior defesa da temporada.

Ao jogo deste domingo, o Coxa deve manter a escalação da rodada passada, quando enfrentou o Palmeiras. O time titular pode ser o mesmo divulgado pelo clube, momentos antes da partida. No ataque, Alef Manga estará presente.

Provável escalação do Coritiba: Gabriel; Rafael Santos, Luciano Castán, Chancellor, Natanael; Trindade, Bruno Gomes, Boschillia; Warley, Alef Manga e Fabrício Daniel.

O Bragantino, por outro lado, está em décimo segundo lugar com 38 pontos, ou seja, conquistou até aqui nove vitórias, onze empates e dez derrotas. Sob o comando de Maurício Barbieri desde o comando da temporada, o elenco deixou para lá o desempenho ruim das últimas rodadas com até cinco semanas sem vencer. Agora, tem a batalha para alcançar a parte de cima da tabela.

Para este domingo, o time paulista também deve manter a mesma escalação do que a divulgada pelo clube na última partida entre as redes sociais.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Natan, Ramon; Raul, Lucas Evangelista, Artur; Hyoran; Helinho e Werik.

+ Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol

Últimos jogos de Coritiba x RB Bragantino

O Coritiba perdeu para o Palmeiras na última quinta-feira, 6 de outubro, por 4 a 0, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Já o RB Bragantino venceu o Cuiabá na quarta-feira, dentro de casa, por 2 a 1, para se manter em boa colocação na tabela de classificação.

+ Quem tem mais Bola de Ouro: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Tabela de classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Trinta e uma rodadas já foram realizadas no Campeonato Brasileiro da Série A. Com isso, os resultados movimentam tanto a parte de cima como para baixo na tabela.

1 Palmeiras – 66 pontos

2 Corinthians – 54 pontos

3 Internacional – 54 pontos

4 Flamengo – 52 pontos

5 Flamengo – 48 pontos

6 Athletico PR – 48 pontos

7 Atlético MG – 46 pontos

8 América MG – 42 pontos

9 Botafogo – 40 pontos

10 São Paulo – 40 pontos

11 Fortaleza – 38 pontos

12 RB Bragantino – 38 pontos

13 Goiás – 38 pontos

14 Santos – 37 pontos

15 Ceará – 32 pontos

16 Coritiba – 31 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Atlético GO – 28 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 20 pontos

Leia também: Fortuna de Messi: argentino pode se tornar o 4º atleta de US$ 1 bilhão