Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo e horário do Brasileirão (24/09)

Pronto para retomar a vice-liderança, o Bahia enfrenta o Operário neste sábado, 24 de setembro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início às 18h15 (Horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, confira onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo. Enquanto um busca o acesso, o outro quer escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, às 18h15 (Horário de Brasília). Além disso, o serviço de streaming GloboPlay também retransmite a partida.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, os canais transmitem com exclusividade a partida do Bahia e Operário neste sábado para todos os estados do Brasil. O Premiere, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra opção para assistir é o GloboPlay, serviço de streaming somente para assinantes. O torcedor que já é assinante deve acessar o aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV com e-mail e a senha de usuários. Os pacotes para quem não é membro estão disponíveis no site www.globoplay.globo.com entre números de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

BAHIA X OPERÁRIO PR:

Horário: 18h15 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir jogo do Bahia hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Bahia x Operário PR: como estão as equipes?

Pronto para retomar a vice-liderança da Série B do Brasileirão, o elenco do Bahia promete elenco completo neste sábado para buscar os três pontos, dentro de casa. Em terceiro lugar com 51 pontos, o grupo contabiliza quinze vitórias, seis empates e nove derrotas, com a segunda melhor defesa da temporada em 33 gols marcados e apenas 19 sofridos.

Na última rodada, o Bahia perdeu para o Sport em 1 a 0 fora de casa.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus; Marcinho, Ignacio da Silva, Gabriel Lhman Xavier, Júlio César de Rezende; Lucas Mugni, Igor Torres, Patrick; Raí e Rodallega.

Penúltimo colocado na tabela, o Operário precisa dos três pontos se quiser escapar da zona de rebaixamento e consequentemente continuar por mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 19º lugar com 30 pontos, o elenco contabiliza sete vitórias, nove empates e catorze derrotas, entre 14 gols marcados e 23 sofridos. Porém, mesmo se vencer hoje, não consegue deixar a degola.

Na última rodada, o elenco do Operário perdeu por 1 x 0 para o Guarani.

Provável escalação do Operário PR: Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê, Fabiano; Fernando, Rafael Chorão, Paulo Victor, Reina; Giovanni e Juninho Brandão.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Duas partidas serão realizadas neste sábado, 24 de setembro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A reta final da temporada traz vinte equipes na disputa pelos três pontos, além do acesso até a elite. O Cruzeiro já está garantido, enquanto Vasco, Londrina, Grêmio e Bahia ainda continuam na briga

Por isso, confira a lista de jogos da rodada no fim de semana.

Grêmio 3 x 0 Sport

Guarani 2 x 0 Novorizontino

Cruzeiro x Vasco

Vila Nova x CRB – 21h30

Náutico x Sampaio Corrêa – 19h

Londrina x Ponte Preta – 21h30

Sábado (24/09):

Ituano x Brusque – 11h

Bahia x Operário PR – 18h15

Domingo (25/09):

Criciúma x Chapecoense – 18h30

Segunda-feira (26/09):

CSA x Tombense – 20h

